From zero to hero. Ioan Ovidiu Sabău a stabilit obiectivul pentru U Cluj

U Cluj a reușit să devină în acest sezon o echipă competitivă, cu un joc complex, în care veteranii și fotbaliștii tineri au format o grupare cu o exprimare în teren excelentă. Deși nimeni nu le dădea șanse studenților clujeni la intrarea în primele șase, Sabău a făcut minuni.

La gruparea de pe Cluj Arena e și o atmosferă compatibilă cu marea performanță. Lipsesc scandalurile, jucătorii îl laudă pe Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul își laudă elevii.

Ioan Ovidiu Sabău: "Există stabilitate financiară la club"

În tot acest context, formația cu liderii Alex Chipciu și Dan Nistor e foarte aproape de play-off, iar Sabău, membru marcant al Generației de Aur, a anunțat obiectivul pentru ultimele două etape din sezonul regulat.

"Suntem aproape. Depinde numai de noi. Trebuie să câștigăm ambele jocuri și s-a terminat. Cu șase puncte rămânem pe locul 6 și suntem calificați în Play-Off. Ar fi o performanță. Sută la sută (n.r. – nu ar face figurație în Play-Off).

U Cluj este un club care așa e construit. Și când vine vorba de libertatea antrenorilor de a lua decizii. Joacă cei mai în formă jucători, nu merg pe anumite interese, lucrurile se fac corect. Din punct de vedere uman, putem greși, dar n-o facem cu intenție.

Există stabilitate financiară la nivel de club. Ce trebuie să punem la punct este o bază sportivă. Adică terenurile de antrenament care pe noi ne-au tras foarte mult înapoi. Au fost trei săptămâni în care ne-am putut antrena numai pe sintetic.

Am avut stările astea, de la foarte bine, în care am ajuns pe locul 5, apoi am avut o serie de meciuri în care am fost o altă echipă. Analizăm cauzele, inclusiv greșelile pe care le-am făcut eu. Lucrurile încep să meargă mai bine. Am crescut ca și formă sportivă de la meciul cu FCSB. Jucătorii valoroși încep să joace aproape de nivelul lor bun", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Sport Total FM.

U Cluj joacă duminică pe teren propriu cu FC Botoșani, de la 14:30, în etapa a 29-a a Superligii.