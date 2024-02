Ioan Ovidiu Sabău a tras un semnal de alarmă după victoria cu Farul Constanța 

Unicul gol al partidei a fost înscris de Dan Nistor (34). Farul Constanța a încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Cristian Ganea a primit al doilea cartonaş galben, în minutele de prelungire.

U Cluj venea după cinci meciuri consecutive fără victorie, două eşecuri şi trei egaluri. Campioana României are o singură victorie în ultimele cinci etape, două eşecuri şi două egaluri.

Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit de victoria cu Farul

U Cluj a urcat, provizoriu, pe loc de play-off, iar în următoarele două meciuri joacă cu FC Botoșani și FC Voluntari.

"Era un meci foarte important. În sfârșit pot să mă bucur și eu câteva ore. Îi felicit pe jucători, dar și publicul, care ne-a ajutat foarte mult. Merită toate aprecierea și respectul meu. Ne bucurăm, dar trebuie să avem continuitate.

Văd echipa foarte bine din punct de vedere mental. Când am arătat rău, am spus. Acum echipa are încredere. Are acel spirit de care ai nevoie pentru o victorie. Noi putem să spunem că fotbaliștii importanți joacă aproape de nivelul lor.

Pe Farul o văd calificată în play-off. Este o echipă cu experiență. La noi există o primă pentru o calificare în play-off. Vreți să vă spun și sumele? Nu le spuneam, oricum. Sunt niște bonusuri speciale", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la finalul meciului.