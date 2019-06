FOTO | Al cincilea transfer al lui Dinamo! A efectuat vizita medicala si e asteptat sa semneze: a marcat doar 5 goluri sezonul trecut

Dinamo este foarte aproape de a realiza al cincilea transfer a verii.

Slavko Perovic, un atacant sarb in varsta de 30 de ani, a facut astazi vizita medicala si este foarte aproape de a semna cu Dinamo. Ar fi a cincea mutare reusita de dinamovisti in aceasta vara dupa aducerile lui Straton, Bejan, Rauta si Sin.

Daca va trece fara probleme testele fizice, Perovic este asteptat sa semneze contractul in cursul zilei de astazi. Perovic a fost crescut si lansat in fotbalul mare de Steaua Rosie Belgrad, insa in ultima perioada a jucat in Turcia. Ultimul club la care a activat a fost Istanbulspor, in liga a doua din Turcia, unde a marcat 5 goluri sezonul trecut.