Florinel Coman, pus sub lupa dupa episodul cu permisul din Ucraina! "Poate sa fie o pata in cariera lui!"

Florinel Coman este implicat intr-un scandal care a facut inconjurul Romaniei.

Septarul de la FCSB a fost prins de Politie de autostrada cu viteza de 165 de kilometri pe ora. El a prezentat un permis de conducere din Ucraina, iar oamenii legii au considerat ca nu este valabil in tara noastra, astfel ca fotbalistului i s-a facut dosar penal. Dan Alexa si Ioan Ovidiu Sabau au analizat situatia 'perlei' lui Gigi Becali.

Alexa considera ca atacantul lui Toni Petrea ar putea sa aiba dificultati in a se transfera din cauza acestui episod.

"Poate ca a luat permisul fara sa se gandeasca la consecinte. E important sa isi invete lectia, pentru ca se putea intampla mai rau. Poate Doamne fereste facea un accident si lucrurile se complicau. E important ca el sa isi invete lectia. E important si sa fie ajutat in aceasta situatie. Poate sa fie o pata in cariera lui. Poate sa apara acest episod in CV-ul lui, cand va vrea sa se transfere", a spus Dan Alexa pentru Looksport.

Ioan Ovidiu Sabau crede ca Florinel Coman a fost influentat de alti oameni.

"A gresit, trebuie ajutat. Trebuie sa inteleaga si el ca ce a facut nu e bine. E o victima pentru ca anturajul in care se afla, nu il vad atat de matur la varsta lui. E influentat foarte usor. Probabil ca nu are nici sfatuitori foarte buni. E cunoscut, are bani, il stie lumea. Ceilalti din echipa trebuie sa vorbeasca cu el. Un gest de acest fel te poate termina. Poate sa iti distruga cariera. Clubul trebuie sa il ajute. Sper sa fie atat de matur incat sa traga anumite concluzii de aici si sa nu uite. Trebuie sa fie un exemplu pentru ceilalti, sa nu faca asa ceva", a spus si Ioan Ovidiu Sabau pentru sursa citata.