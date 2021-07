"Cei de la Dinamo au stiut care a fost dorinta mea cand m-am intors in tara!" Dragos Grigore, laude pentru suporterii giulesteni. Ce a spus marcatorul, Adrian Balan

Rapid s-a impus in fata celor de la Chindia cu 1-0.

Revenita in Liga 1 dupa 6 ani de absenta, Rapid a invins in etapa inaugurala pe Chindia Targoviste, cu 1-0, datorita unui gol marcat de Adrian Balan in minutul 57 al meciului, dupa o balbaiala in careul formatiei antrenate de Emil Sandoi. Unul dintre cele mai importante transferuri ale verii pentru Giulesteni, Dragos Grigore, a vorbit despre experienta pe care a trait-o la prima partida in tricoul Rapidului, dar si despre refuzul de a semna cu Dinamo

"Ne bucuram ca am reusit sa luam cele 3 puncte, din punctul meu de vedere meritate. E adevarat, in final puteau sa marcheze pe o neatentie a noastra. Victoriile aduc victorii si ne gandim la urmatorul meci. Cred ca mai sunt cateva lucruri de pus la punct. Suntem o echipa noua, cu unii jucatori tineri, altii experimentati.

Atmosfera a fost una foarte frumoasa, stiam, nu cred ca e mai ceva de zis. Sper sa vina in continuare in numar mare. Fiecare are dreptul sa spuna ce doreste. Cei de la Dinamo stiu care a fost dorinta mea cand m-am intors in tara. Nu s-a putut, asta e", a spus Dragos Grigore la digisport.

Singurul marcator al meciului, Adrian Balan, a vorbit despre emotiile pe care le-a trait inainte de partida si spune ca a avut probleme cu somnul in zilele premergatoare. "Inseamna foarte mult acest gol. Pot sa zic ca de doua zile de abia dorm, imi doream foarte mult sa fac acesti suporteri fericiti. Cand e presiune e si frumos", a spus Adrian Balan.