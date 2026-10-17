Inter ocupă primul loc, cu 16 puncte, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj superior. Formația lui Chivu are cinci victorii și o remiză în primele șase etape.

Bologna - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00

De cealaltă parte, Bologna vine după victoria cu Lecce, scor 2-1, și speră să obțină primul succes consecutiv din acest sezon. Gazdele au cinci puncte și ocupă locul 14 în clasament.

Cele două echipe au remizat, scor 3-3, în ultima confruntare directă disputată la Bologna.