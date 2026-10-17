- Liderul la zi a campionatului o întâlnește pe Bologna, duminică, de la ora 19:00. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Inter ocupă primul loc, cu 16 puncte, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj superior. Formația lui Chivu are cinci victorii și o remiză în primele șase etape.
Bologna - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00
De cealaltă parte, Bologna vine după victoria cu Lecce, scor 2-1, și speră să obțină primul succes consecutiv din acest sezon. Gazdele au cinci puncte și ocupă locul 14 în clasament.
Cele două echipe au remizat, scor 3-3, în ultima confruntare directă disputată la Bologna.