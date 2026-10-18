Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”

Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, pe Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă.

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Universitatea CraiovaSuperligaSuperliga Romanieisteven nsimbaPavel Badea
Din articol

Atacantul central Steven Nsimba (30 de ani) a fost lăsat de Filipe Coelho din nou pe banca de rezerve. Nsimba a fost titular ultima oară în campionat pe 23 august 2026, într-un Universitatea Craiova - FC Voluntari 3-1 în care a și marcat.

Steven Nsimba, tras aproape pe linie moartă de Filipe Coelho

De atunci, vârful francez fie a jucat în Superligă doar ca rezervă, fie a rămas pe bancă. Nsimba nu a fost utilizat nici în Craiova - Getafe 1-1 din Conference League. Atacantul a mai fost titular în victoria din Cupa României cu divizionara secundă FC Bacău (2-1), în care a punctat. 

În acest context, Pavel Badea a susținut că Steven Nsimba merită mai multe minute, însă antrenorul Filipe Coelho este acoperit de rezultatele pe care le-a obținut. 

Pavel Badea, despre Nsimba: „Este un jucător care a ajutat grupul”

„Din nefericire, constat cu tristețe că el (n.r.: Nsimba) are o problemă pe care eu nu o pot identifica, în momentul ăsta, tangibil decât prin prisma relației cu antrenorul. Altfel nu îmi pot închipui care ar fi motivele care stau la baza neutilizării lui. 

Și, sincer, este un jucător care a ajutat grupul, care merită mai mult din punctul de vedere al încrederii, al minutelor acordate de stafful tehnic. Însă, atunci când îți iese ca antrenor și când jucătorii pe care îi bagi îți dau satisfacție, nu poți să fii acuzat”, a declarat Pavel Badea, director la CSU Craiova, la Digi Sport.

Steven Nsimba

  • Steven nsimba
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  • 18 meciuri și opt goluri a adunat Steven Nsimba la Universitatea Craiova în sezonul curent.
  • 1.000.000 de euro este cota sa pe Transfermarkt. 
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