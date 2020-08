FCSB sta la mana DSP! Probleme URIASE pentru ros-albastri daca toti jucatorii sunt obligati sa intre in izolare pentru 14 zile

Patru jucatori de la FCSB au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus la ultimele teste efectuate.

Alexandru Pantea, Toma Niga, Razvan Udrea si Gabriel Simion sunt cei patru jucatori testati pozitiv dupa cum a anuntat www.sport.ro in exclusivitate.

FCSB e la mana DSP, care va stabili cum trebuie sa procedeze clubul in cazul de fata, iar saptamana viitoare va avea loc o intalnire intre FRF, LPF, MS si MTS pentru a vedea cum se poate solutiona problema.

In cazul in care DSP decide ca toti jucatorii sa intre in carantina pentru 14 zile, asa cum e stabilit in protocol, atunci FCSB ar avea probleme serioase. Ros-albastrii au primul meci din Liga 1 programat pe 20 august, impotriva Astrei si ar putea pierde la 'masa verde' daca nu se prezinta.

O problema si mai mare ar fi meciul din primul tur preliminar al Europa League, impotriva lui FC Shirak. Daca jucatorii sunt carantinati pentru 14 zile, atunci ros-albastrii nu pot disputa partida programata pe 27 august si ar fi eliminati la 'masa verde' din competitie.

Atat oficialii clubului, cat si cei ai Ligii incearca sa mearga pe varianta protocolului UEFA, cum s-a intamplat si in cazul lui Atletico Madrid, care a avut doi jucatori pozitivi inainte de meciul cu Leipzig. Cei doi jucatori au fost izolati, iar meciul s-a desfasurat.