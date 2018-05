Borcea si-a vandut apartamentul din Miami. Se intoarce la Dinamo?

Cristi Borcea (48 ani), fostul actionar al lui Dinamo, se pregateste sa iasa din inchisoare si, potrivit apropiatilor, ar fi reusit sa faca profit din vanzarea apartamentului de lux pe care il avea in Miami.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Dintre cei opt condamnati in Dosarul "Transferurilor", Cristi Borcea este singurul ramas in inchisoare (frati Becali fusesera eliberati, dar s-au intors dupa gratii dupa noile condamnari de la inceputul anului 2018), dar probabil ca si el va fi eliberat in perioada urmatoare. Fostul actionar dinamovist a trecut prin mari emotii din cauza verdictului in Dosarul "Mita pentru judecatoare", in care era acuzat ca ar fi mituit-o pe Geanina Terceanu, pentru a dat un verdict favorabil in Dosarul "Transferurilor", dar a fost achitat printr-o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 20 februarie 2018.

Borcea a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare intr-un dosar in care, conform DNA, 8 oameni din fotbal au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari in dauna statului si de peste 10 milioane de dolari in dauna a 4 cluburi de fotbal, o parte dintre sumele obtinute din transferuri fiind "spalate" prin intermediul unor firme off-shore.



Ar putea iesi din inchisoare in perioada urmatoare

Surse judiciare spun ca Borcea are sanse mari sa fie eliberat de aceasta data. Apropiatii sai au dezvaluit ca, atunci cand a primit ultima permisie din penitenciar, in aprilie 2018, Borcea si-ar fi cumparat o limuzina Mercedes-Maybach S 560, care valoreaza peste 200.000 de euro, pentru a sarbatori in avans posibila sa eliberare.

Borcea a fost inchis in ultimii 4 ani la penitenciarele Poarta Alba si Jilava si a depus o solicitare pentru eliberare conditionata, care va fi judecata astazi, 2 mai, la Judecatoria Sectorului 4. Decizia instantei nu va fi definitiva. Este pentru a doua oara cand el cere eliberarea conditionata. Prima data, a facut o astfel de solicitare in octombrie 2017, insa Tribunalul Ilfov a decis atunci ca nu poate fi eliberat conditionat, dar ca poate formula o noua cerere dupa scurgerea a 6 luni.

Si-a vandut penthouse-ul din Miami si a facut profit

Potrivit altor surse din anturajul sau, Borcea a reusit sa isi vanda in sfarsit apartamentul de lux din SUA, pe care il scosese la vanzare inca din 2013. Penthouse-ul lui Borcea din Miami, cumparat in 2011 pentru 1,45 milioane dolari, se afla in complexul Ocean Palms si are 300 mp, 3 dormitoare, doua bai, un living si o terasa cu vedere de 180 grade la ocean, piscina proprie si doua locuri de parcare. Pana in urma cu un an, aici au locuit Alina, fosta sotie, si copiii lui Borcea, George Alexandru si Gloria Elena, ambii cetateni americani, insa in prezent acesta era liber. Desi, initial, fostul actionar dinamovist a cerut 3 milioane de euro pentru apartamentul de lux, valoare la care ajunsese datorita unui boom imobiliar, el a fost nevoit sa scada succesiv pretul si ar fi acceptat in urma cu cateva saptamani sa primeasca 2 milioane de euro in schimbul sau, deci a iesit pe plus.

Mai detine un restaurant in Miami

Borcea mai detine "La Vendetta", un restaurant cu specific romanesc, in oraselul Hollywood, situat intre Fort Lauderdale si Miami. Locatia a beneficiat de faptul ca in Florida se afla o comunitate de peste 120.000 de romani sau americani cu origini romanesti, asa ca a facut profit in ultimii ani. In 2010, Borcea a cumparat cu 200.000 de dolari restaurantul "La Vendetta" si, pe langa meniurile internationale si italiene, stabilimentul sau le astampara pofta de ciorbe, mici, mamaliga, ciolan afumat si sarmale romanilor din sud-estul SUA. Restaurantul este administrat de Alina Vidican, dupa ce aceasta s-a stabilit in SUA, iar fosta sotie a lui Borcea mai are in grija si o firma imobiliara.



Foloseste banii ca sa se intoarca la Dinamo?

Borcea mai are pe rol un proces la Sectia Civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in care Primaria Constanta doreste sa recupereze un prejudiciu consistent, dupa ce afaceristul ar fi obtinut, in anul 2008, restituirea unor importante suprafete de terenuri intravilane pe malul Marii Negre, in statiunea Mamaia si in municipiul Constanta. Primaria Constanta cere despagubiri de 2,5 milioane de euro de la omul de afaceri, precum si de la alte persoane fizice si juridice. Daca scapa si de acest proces, el se poate gandi serios la revenirea in fotbal.

Borcea a fost conducator la Dinamo intre 1998 si 2012, perioada in care a clubul a castigat 4 campionate, 6 Cupe si 2 Supercupe ale Romaniei. El a plecat de la Dinamo in august 2012, cand i-a cedat pachetul majoritar de actiuni omului de afaceri Ionut Negoita. In martie 2013, actualul patron al lui Dinamo a devenit actionar majoritar, cu peste 90% din actiuni, dupa ce a achizitionat si procentele detinute de Nicolae Badea si Dragos Savulescu. Cum Nicolae Badea, fostul sau partener, e aproape de a intra din nou in posesia pachetului majoritar de actiuni al lui Dinamo, dupa ce Negoita nu i-a platit o datorie de 2 milioane de euro, Borcea s-ar putea alatura acestuia in preluarea clubului de fotbal sau chiar ar putea achizitiona in nume propriu echipa, daca Badea nu mai doreste sa se implice.

Ce avere are Borcea?

In momentul condamnarii in Dosarul "Transferurilor", averea lui Borcea se ridica la 35 de milioane de euro. In acest moment, el inca mai are afaceri prospere, administrate direct sau prin imputerniciti, in domeniile imobiliar, hotelier, transporturi, agrement si servicii, comercializarea de carburant sau industria alimentara. Specialistii contactati apreciaza ca averea lui Borcea se ridica acum la 17-19 milioane de euro. Datele aparute in presa arata ca statul a reusit sa recupereze integral prejudiciul imputat lui Borcea in Dosarul "Transferurilor", care a fost stabilit de instanta la 1.252.384 dolari si 265.000 lei, prin plata directa a 1.213.084 dolari, 29.200 euro si 265.000 lei.



Autor: Gabriel Chirea