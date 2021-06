Ea este noua bomba sexy din Liga 1! Iubita noului transfer de la FCSB este fan al lui United 

Stipe Vucur (29 ani) este noul transfer al lui Gigi Becali.

Patronul ros-albastrilor a anuntat saptamana trecuta ca a mai transferat un fundas central, dupa ce l-a luat pe Alexandru Cretu, iar www.sport.ro a dezvaluit in exclusivitate ca noul jucator al FCSB-ului este Stipe Vucur.

Austriacul care are si cetatenie croata vine din liga a treia din Germania, de la Hallescher si a trecut pe la Hajduk Split in perioada 2018-2020. Mai mult, Vucur a jucat impotriva FCSB-ului in 2018, in preliminariile Europa League, cand ros-albastrii s-au calificat in playoff.

Fundasul se iubeste cu o bruneta superba, care este mare fan al lui Manchester United, dupa cum reiese din postarile ei. Cei doi sunt intr-o relatie de mult timp si nu ezita sa se fotografieze impreuna cu fiecare ocazie.