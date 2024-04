După primele trei runde din play-off și play-out, FCSB este aproape campioană și mult mai interesantă este lupta pentru trofeul de golgheter al Superligii.

Lider în clasamentul celor mai buni marcatori este acum Florinel Coman (FCSB), cu 16 reușite, urmat de kosovarul Albion Rrahmani (Rapid), la un singur gol distanță, și de coechipierul Darius Olaru (FCSB), cu 14 goluri.

Pretenții la titlul de golgheter au însă și Philip Otele (CFR Cluj) sau Alexandru Mitriță (CS Universitatea Craiova), ambii cu câte 13 reușite.

Topul golgheterilor din Superligă după primele trei etape din play-off și play-out

”Un meci prost făcut de mine. Jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren, dar Dumnezeu m-a făcut să marchez. Așa a fost! Un meci foarte slab făcut de mine, mai ales prima repriză. O repriză foarte slabă în care m-au ajutat colegii. Jocul echipei a fost foarte bun, am verticalizat. Ca echipă a fost o primă repriză foarte bună.

Ce puteam să fac mai mult? N-am câștigat multe dueluri, n-am fost ca la meciurile trecute.

N-am făcut un pas către titlu, am făcut o fandare. E clar că suntem favoriți. Am văzut ce vorbesc contracandidatele, că nu se gândesc la campionat. Noi ne gândim la campionat.

Și Chiri ne-a transmis la pauză că trebuie să nu ne vedem cu sacii în căruță la pauză, să rămânem montați și să mai marcăm. Craiova a întors rezultatul cu Rapid, așa că am fost foarte concentrați, am făcut un joc foarte bun. Crețu cred că a făcut cel mai bun meci din carieră.

(n.r - despre oferta lui Gigi Becali cu salariu de 60.000 de euro lunar) Am primit oferta? O am pe masă? A spus că mi-a pus oferta pe masă sau ceva? Nu știu, cred că voi pleca la vară. Vreau să schimb, dar acum sunt angrenat aici. Îmi dau viața pe teren până la ultima picătură de sânge. E clar că obiectivul e câștigarea campionatului. Toată lumea își dorește să plece până la urmă, dar eu nu am niciun campionat cu această echipă și acesta este visul meu", a spus Coman după FCSB - CS Universitatea Craiova 2-0.