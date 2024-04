Europa League și Conference League își dispută joi prima manșă din sferturile de finală, cu șase meciuri tur transmise în direct de Pro Arena și VOYO de la orele 19:45 și 22:00.

Printre favoritele la trofeul Europa League care pot fi urmărite LIVE se numără AC Milan - care are în sferturi un derby italian cu AS Roma, Liverpool - care dă de Atalanta, ori invincibila în acest sezon Bayer Leverkusen - cea care o are ca adversară pe West Ham United, deținătoarea trofeului Conference League.

Programul sferturilor de joi din Europa League și Conference League transmise de Pro Arena și VOYO

Ora 19:45

UECL: Olympiacos Pireu - Fenerbahçe Istanbul (Pro Arena & VOYO)

UECL: Viktoria Plzeň - Fiorentina (EXCLUSIV VOYO)

Ora 22:00

UEL: Liverpool - Atalanta (Pro Arena & VOYO)

UEL: AC Milan - AS Roma (EXCLUSIV VOYO)

UEL: Bayer Leverkusen - West Ham United (EXCLUSIV VOYO)

UEL: Benfica Lisabona - Olympique Marseille (EXCLUSIV VOYO)

VIDEO Cum s-au calificat în sferturi Liverpool și AC Milan