"Are valoare, nu-i taiati capul de la prima greseala!" Poate fi Vlad superlovitura la care Becali nu mai spera? Ce crede Raducioiu

Florin Raducioiu l-a laudat pe unul dintre cei mai criticati fotbalisti din ultima vreme de la FCSB.

Florin Raducioiu a dorit sa intervina in cazul discutiilor cu privire la portarul FCSB-ului, Andrei Vlad. Fostul component al "Generatiei de Aur" l-a remarcat pe tanarul portar in ultimele doua meciuri ale nationalei Romaniei U21. Raducioiu considera ca Vlad a castigat incredere si ca a inceput arate astea si in poarta.

Progresul din ultima vreme al lui Vlad a fost vizibil atat in meciurile din campionat ale FCSB, cat si in Europa League. In ultimele trei partide din campionat, goalkeeper-ul nu a primit niciun gol.

Dupa ce a salvat Romania in cateva randuri si la Turku, impotriva Finlandei, Vlad a avut o interventie miraculoasa si in fata Maltei.

"Vlad a avut o perioada dificila la Steaua. El a avut o prestatie excelenta cu Finlanda. Si acum cu Malta, la 1-0, ne-a salvat. Da incredere echipei, incepe sa devina mai matur, mai sigur pe el. Si fizic sta mai bine, e mai inchegat, acum e mai barbat.

Sa le dati incredere acestor copii! Si copilul asta are valoare, nu-i taiati capul la prima greseala. Si altii au facut inaintea lui si dupa. Daca vrem sa avem tineri de succes, trebuie sa avem rabdare. Poate deveni un nou Tatarusanu. De ce nu?", a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.