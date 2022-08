FC Argeș i-a reziliat contractul lui Ganea când ar fi trebuit să mai stea un an. Reacția surprinzătoare a fotbalistului

FCV Farul l-a trimis sub împrumut pe Ganea la FC Argeș la începutul anului, unde ar fi trebuit să rămână până în vara lui 2023. Cu toate acestea, clubul a decis să-l cedeze înapoi la echipa de la nivelul mării, după o singură jumătate de sezon petrecută la formație.

Atacantul a evoluat în 14 meciuri pentru argeșeni și a reușit să marcheze un singur gol. Ganea nu a stat mult și a comentat decizia conducerii de a-i rezilia contractul, evidențiind motivul pentru care s-a produs acest lucru.

Ganea: „Au fost lucruri care nu au depins de mine”

„Inițial nu am vrut să vorbesc, dar consider că trebuie să zic versiunea mea. Nu vreau să creadă lumea că s-a întâmplat ceva. Au fost unele lucruri care nu au depins de mine și asta a dus la rezilierea contractului meu. Mi s-a transmis acum câteva zile că nu se mai bazează pe mine, că n-o să mai am șanse să joc. Am zis că mai bine încheiem colaborarea, dacă nu există șanse să joc. Mai aveam împrumut un an și nu ar fi avut rost să stau fără să evoluez.

Nu a fost vorba de nicio problemă de ordin sportiv, comportamental sau vreo clauză în împrumut. Și eu am fost surprins, dar se întâmplă în fotbal să fie și astfel de momente.

Nu am vorbit cu cei de la Farul. Tatăl meu a discutat cu domnul Hagi, dar nu mi-a spus ce au vorbit. Momentan sunt la Pitești, aștept zilele astea să văd ce se întâmplă. Sper să se concretizeze ceva.

Nu știu să-ți zic de vreo ofertă acum. Ieri (n.r. 1 august) am reziliat, nu am vorbit cu alt club, pentru că eram sub contract cu FC Argeș. Mai apoi, sigur, nu vorbesc eu direct. Sunt sub contract cu Farul și nu am voie să vorbesc direct cu echipele care m-ar dori. Vedem ce se întâmplă zilele astea.”, au fost cuvintele lui George Ganea, potrivit Playsport.

Cariera fotbalistică a lui Ganea

Atacantul este cotat la 350.000 euro, conform site-urilor de specialiate, și a evoluat doar pentru reprezentativa under 23 a României de două ori, unde a reușit să înscrie un gol.

A trecut pe la Universitatea Cluj U19, care l-a cedat la Rapid în vara anului 2015. A stat un an la academie giuleștenilor, ca în 2016 să ajungă în Italia, la Entella U19. A mai evoluat pentru Roma U19, moment în care cota sa pe piață atingea 150.000 euro, și a fost cedat la CFR Cluj în august 2018.

La trupa ardeleană a participat într-o singură partidă și a părăsit-o după jumătate sezon în favoarea lui FCV Farul. Pentru formația dirijată de Gheorghe Hagi a bifat 84 de apariții, a înscris 10 goluri și a pasat decisiv în 13 situații, ca în februarie 2022 să fie împrumutat la Argeș.