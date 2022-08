"Nu are nici măcar 100 grame în plus". Jovan Markovic, apărat în controversa despre kilogramele suplimentare

Atacantul de 21 de ani de la Universitatea Craiova a fost luat la ochi de mai multe ori pentru felul în care arată, speculându-se că ar avea mai multe kilograme decât ar trebui.

Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie, a explicat că Markovic se află la greutatea optimă, lucru confirmat cu staff-ul medical al clubului.

"Nu are nici măcar un kilogram în plus. Are 89 kg, are 10,5 țesut adipos, ceea ce este perfect pentru structura lui. Nu are nici măcar un kilogram în plus. Este un tip masiv. A rămas această percepție din trecut când, întradevăr, a avut 10 kg în plus acum un an și jumătate, la Clinceni, dar acum nu are nici măcar 100 g în plus. Are o conformație foarte mare, are gambele foarte mari, meniscurile, pulpele...



Am discutat cu staff-ul medical. Este un tip masiv, nu gras. Mi-au spus că nu îl duc sub 89 kg, ar însemna să scadă din masa musculară. Nu mai are ținut adipos... Dacă doctorul Stamatescu, care este și doctorul naționalei spune că aceasta este greutatea lui sub care să nu scadă, ce să facem?", a declarat Mihai Rotaru la DigiSport.

Ce a declarat Robert Niță despre Jovan Markovic

Markovic este considerat unul dintre fotbaliștii de perspectivă din România, însă Robert Niță este de părere că atacantul din Bănie mai mare mult de muncă pentru a deveni un jucător important.

"Ar trebui transpusă puțin maturitatea asta și în sala de mese sau în sala de forță, cel puțin. Mi se pare că nu arată a jucător profesionist de fotbal. E un jucător de forță, e un jucător de la care se așteaptă să marcheze zeci de goluri... ar fi bine.

Am un cunoscut la Cliceni, l-am întrebat pe vremea când se afla acolo de ce nu joacă. Mi-a spus că avea vreo opt kg în plus. Nu îi dădea 25-30 minute pentru că nu ducea", a declarat Robert Niță la PRO ARENA.