George Ganea, „al nimănui”! Pus pe liber de FC Argeș, fără ca Farul să fie anunțat! Reacția lui Gică Popescu 

Inițial, George Ganea (23 ani) a fost împrumutat pentru un sezon și jumătate la FC Argeș, până în iunie 2023, însă piteștenii au anunțat astăzi că au decis să încheie prematur înțelegerea.

„Mulțumim, George Ganea!

Clubul nostru anunță încetarea raporturilor contractuale pe cale amiabilă cu fotbalistul George Ganea (23 ani). Atacantul împrumutat de la Farul Constanța a îmbrăcat tricoul alb-violet în 13 partide și a marcat 1 gol.

FC Argeș îi mulțumește pentru munca depusă în perioada petrecută la Pitești și îi dorește mult succes în carieră”, a transmis FC Argeș.

Gică Popescu: „Ar trebui să fie oficial atunci când suntem și noi anunțați!”

În mod normal, George Ganea ar trebui să revină la Farul Constanța, club cu care mai are contract până în iunie 2024. Însă Gică Popescu (55 ani) a mărturisit că, deocamdată, nu deține nicio informație. Președintele constănțenilor nu a fost contactat de oficialii lui FC Argeș în legătură cu această decizie.

„Nu am nicio informație în acest sens. Nu am auzit. Sunt într-o deplasare, însă am să mă interesez la club despre acest aspect. Ar trebui să fie oficial atunci când suntem și noi anunțați”, a declarat Gică Popescu pentru DigiSport.

În ultimele luni, Ganea a prins tot mai puține minute la FC Argeș. Atacantul a pierdut locul în prima echipă în detrimentul lui Dorian Bertrand (29 ani), Andreias Calcan (28 ani), Arnold Garita (27 ani) sau Julio Donisa (28 ani).

Nici dacă va rămâne la Farul, Ganea nu va avea o misiune ușoară. Gică Hagi (57 ani) și-a blindat atacul cu aducerile lui Denis Alibec (31 ani), Adrian Petre (24 ani), Gabriel Torje (32 ani), pe lângă Robert Moldoveanu (23 ani) și Adrian Pitu (20 ani).