Farul nu mai sperie pe nimeni, după eșecul de la Tiraspol. "Mergem la Ovidiu să luăm un punct sau puncte!"

În etapa a doua a actulului sezon al Superligii, FCV Farul va primi vizita lui FC Voluntari. Cele două formații se află pe locurile patru și cinci în clasament, după ce constănțenii au învins în deplasare pe FC Hermannstadt (1-0), iar ilfovenii au câștigat meciul cu FC Botoșani de pe teren propriu (2-1). Însă, înfrângerea echipei lui Gică Hagi în preliminariile europene le dă curaj adversarelor din campionat, iar Marin Dună crede că e la îndemna echipei sale să plece cu un rezultat pozitiv de pe litoral.

"Nu mă așteptam să aibă o evoluție atât de slabă în returul cu Sheriff"

"Întâlnim campioana, o echipă foarte bună, o echipă cu jucători valoroși. Chiar dacă ei vin după un rezultat negativ, cunoscându-l pe Gică, eu cred că poate să-i aducă la un nivel foarte bun pentru această partidă. Noi venim după un meci bun, un meci în care am câștigat trei puncte, foarte importante la început de campionat. Vom merge la Constanța să scoatem un rezultat pozitiv. Pozitiv însemnând punct sau puncte.

Nu mă așteptam ca Farul să aibă o evoluție atât de slabă în returul cu Sheriff. Drept dovadă că și Gică a recunoscut după meci că au făcut poate cea mai slabă partidă a lor de când e acolo. Dar lucrurile se pot schimba. Probabil s-au întâmplat lucruri, nu știu, cu deplasarea... E problema lor. Dar, cu siguranță, Farul va arăta altfel la meciul cu noi, pentru că așa e Gică, îl cunoaștem cu toții. Cu siguranță îi va motiva să fie 100% la ora jocului.

"Băieții s-au pregătit cu entuziasm, cu zâmbetul pe buze, dar concentrați"

Sunt convins că vom avea o partidă destul de grea. Noi suntem pregătiți, ne-am pregătit toată săptămâna, băieții s-au pregătit cu entuziasm, cu zâmbetul pe buze, dar concentrați. Mergem la Ovidiu ca să facem o figură frumoasă, deși sunt convins că Farul rămâne una dintre candidatele la titlu. Are un lot destul de mare, un lot valoros. Drept dovadă că, în prima etapă, cu Hermannstadt, au folosit o altă echipă și tot au putut să învingă. Avem și noi mici probleme cu accidentările, după meciul cu Botoșani, plus unele mai vechi. Sperăm la un rezultat pozitiv.

Sunt coleg de generație cu Hagi, am jucat împotriva lui, am antrenat împotriva lui. Îl privesc cu ochi foarte buni, e cel mai mare, practic, fotbalist al României, din punctul meu de vedere. Ca antrenor, nu trebuie să mai spună nimeni, a demonstrat încă de când a înființat acest club și a avut rezultate. A vândut jucători mulți, alții au progresat mult sub conducerea lui, chiar și acum scoate jucători pe bandă rulantă. A câștigat două campionate, deci e un antrenor foarte bun.

"Obiectivul primordial este un punct sau trei puncte la meciul cu Farul"

Ne-am bucurat că nu pleacă foarte mulți jucători, pentru că e un avantaj să avem cam același lot. E un nucleu de jucători cam de doi ani de zile. Se vede că sunt omogeni, se găsesc altfel pe teren, contează și camaraderia care se crează în vestiar. Sunt lucruri importante, care pot să decidă obiectivul echipei pentru acest sezon. Sunt mulți băieți de caracter aici și avem un avantaj din acest punct de vedere, că nu am schimbat foarte mult lotul în această vară.

Obiectivul pentru acest sezon? Vom vedea, luăm meci cu meci. Obiectivul primordial este un punct sau trei puncte la meciul cu Farul. Știu că sunt așteptări la Voluntari, după ce s-au luat trofee, s-au jucat finale de Cupă. Sunt așteptări, în primul rând, ale jucătorilor. În ultimii doi ani, au avut rezultate foarte bune. Noi încercăm să-i motivăm și ei ar trebui să creadă în obiective mărețe, pentru că au obișnuit clubul cu rezultate foarte bune", a declarat Marin Dună.

Foto - FC Voluntari, Farul Constanța (FB)