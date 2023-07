Farul Constanța a fost eliminată încă din primul tur preliminar al Champions League, după 1-0 și 0-3 cu Sheriff Tiraspol, iar antrenorul campioanei Moldovei, italianul Roberto Bordin, a explicat succesul echipei sale.

"Mulțumesc tuturor jucătorilor care au intrat pe teren. Inclusiv celor care au ajutat de pe bancă. A fost un meci incredibil, au muncit foarte, foarte mult. Plus staff-ul meu, incredibil.

Roberto Bordin: ”A fost un meci obositor, a risipit forțele noastre”

A fost un meci obositor, a risipit forțele noastre, dar s-a terminat cu bine. Ne bucurăm de această victorie mare. Am modificat din mers, am încercat diverse module, a ieșit foarte bine până la urmă, chiar dacă în reprizele suplimentare. Dar a fost o victorie supermeritată. Poate am fi putut crea un gol în plus, da.

Suporterii noștri au fost minunați, în fiecare moment al partidei, ne-au ajutat enorm. Am făcut diferența la mijloc, am încercat să ne apărăm bine, apoi să înscriem primul gol. Am avut superioritate și am condus meciul în linia lor mediană, am fost agresivi tot timpul partidei", a declarat Bordin în conferința de presă de după meciul de la Tiraspol, citat de MoldFootball.

”Am jucat și eu în Italia când era Hagi acolo”

"Hagi a fost un mare jucător, foarte mare fotbalist, am jucat și eu în Italia când era el.

Ca antrenor, a creat o academie importantă, apoi o echipă foarte bună, creații frumoase, de la un manager bun", a spus Bordin despre managerul tehnic al lui Farul.