Fanii lui Dinamo mai au puțin de așteptat! Când o să apară în spațiul public proiectul oficial al noului stadion

În cel mai scurt timp ar urma să apară în spațiul public macheta și toate detaliile proiectului pentru noul stadion din ”Ștefan cel Mare”, anunță președintele CS Dinamo, Ionuț Popa. La aniversarea de 74 de ani a clubului, Lucian Bode a anunțat că ”bătrâna” arenă a lui Dinamo a fost predată către CNI.

Cel mai probabil, până la finalul acestui an va începe procesul de demolare a stadionului. Noul arenă va fi ”cea mai scumpă din țară”, după cum a spus directorul Companiei Națională de Investiții, Adrian Cefalan.

Când ar urma să apară proiectul noului stadion Dinamo

„Din ce am înțeles, săptămâna viitoare CNI va publica studiul de fezabilitate și proiectul. Vor fi publice.

Va fi un prim pas care oferă continuitate și siguranță în ceea ce privește construirea stadionului. Deja se fac cheltuieli pentru proiectare și studii.

Lucrurile au intrat pe un drum normal. Asta e cale firească. Totul e în sarcina Companiei Naționale de Investiții. Așteptăm publicarea anunțului, pentru că asta ne va confirma inițierea demersurilor”, a spus Ionuț Popa, pentru Gazetă.



Noul stadion Dinamo va avea 25.000 de locuri

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a făcut anunțul așteptat de toți fanii lui Dinamo! Stadionul a fost predat către Compania Națională de Investiții, care va iniția procedurile de demolare și construcție, urmând ca în 2024 să fie gata. Bode estimează că noua arenă va avea în jur de 25.000 de locuri.

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. (...) Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode.