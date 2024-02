Rapid a băgat cei mai mulți bani în transferuri în această iarnă, 3,35 milioane de euro, și asta se vede. Noile achiziții Krasniqi și Burmaz au marcat 7 din ele 16 goluri ale echipei antrenate de Cristiano Bergodi în cele 7 meciuri din 2024. Dacă le adunăm și pe cele 5 ale lui Rrahmani (tot în aceste 7 partide), adus la începutul campionatului, avem tabloul exact: 12 goluri din cele 16 au fost reușite de cei trei! Ăsta da ochi la transferuri, asta da eficiență. Și de aceea pot afirma că Rapid e pe drumul cel bun, că se dezvoltă în standarde profesioniste.

Dar declickul s-a produs mai degrabă în această iarnă, cu excepția Rrahmani. Rapid rămăsese fără atacanți pe parcursul primei părți a campionatului, după plecarea lui Dugandzic și accidentările sus-numitului Rrahmani și a lui Petrila. Giuleștenii s-au repliat în această iarnă și au dat loviturile despre care vorbeam, plus Aioani, un portar constant, cu intervenții sigure.

La polul opus sunt cele două echipe din Craiova. La ultimul meci al trupei lui Mititelu au fost 1000 de spectatori! Corect, s-a jucat în mijlocul săptămânii, dar media din acest campionat este elocventă, 3596 de fani per joc, adică numai 12% din capacitatea modernului stadion din Bănie.

FC U 1948, zero lei, zero bani

De ce ar veni oamenii la meciurile celor de la FC U Craiova? Mititelu întreține o atmosferă permanent războinică, se luptă cu fantome, alimentându-și frustrări acumulate în timp. Apoi, el nu bagă bani în transferuri, a luat de zero lei în iarna asta. De zero lei, zero bani joacă și echipa lui. În plus, degringolada de la nivelul băncii tehnice nu avea cum să aducă ceva bun. Florin Drăgan (etapa 1 și etapele 7-12), Nicolae Dică (etapele 2-6), Giovanni Constantino (etapele 13-27) și acum Marius Croitoru, cel despre care Mititelu spunea la precedenta „descălecare” a acestuia în Bănie că i-a distrus echipa și că e un nepriceput! 4 antrenori în 28 de etape, cu o medie de unul la 7 etape!

Rotaru parcă îl copiază pe Mititelu! A început cu Neagoe (etapele 1-2), a continuat cu Reghecampf (etapele 3-9), după care a pus „mantaua” Papură (etapele 10-15), pentru ca apoi să găsească soluția „miraculoasă” Ivailo Petev, care mai mult a stricat jocul echipei în cele 12 etape în care a stat pe bancă. Acum se zvonește că și bulgarul va fi „halit” de acest adevărat devorator de antrenori care este Mihai Rotaru.

0,4 pase precise per partidă!

La investiții, finanțatorul Universiității a băgat ceva bani în iarna asta: 1,12 milioane de euro, dintre care marea majoritate, 750.000, pe un mijlocaș defensiv georgian, Anzor Mekvabishvili, care a intrat în 5 meciuri în 2024, două ca titular, și care are următoarele cifre: 1,2 intercepții per joc și 0,4 pase precise per partidă! Bun, nu?

Din afară, senzația este că la Rapid deciziile sunt luate de o echipă de conducere, în frunte cu Dan Șucu, iar acestea sunt bine dezbătute, în timp ce la Craiova 1 și la Craiova 2 deciziile sunt dictatoriale și emoționale.

Și consecințele sunt firești: Rapid joacă spectaculos și rămâne în lupta pentru titlu, Universitatea s-a îndepărtat serios de primele trei clasate, iar pe FC U 1948 o frige retrogradarea.