Trei tricolori, obligatoriu la EURO! Florin Răducioiu: "Nici nu mă gândesc să nu-i văd"

Prezent la lansarea filmului "Hai, România", Florin Răducioiu a nominalizat trei jucători pe care ar vrea să îi vadă neapărat la EURO 2024: extremele Dennis Man și Valentin Mihăilă, de la Parma, și atacantul Louis Munteanu, de la Farul Constanța.

În ceea ce îl privește pe Louis Munteanu, fostul atacant al lui AC Milan spune că jucătorul Farului trebuie să impresioneze în acest final de sezon pentru a obține convocarea din partea lui Edi Iordănescu.

"Man și Mihăilă sunt jucători fundamentali pentru mine. Sunt jucători foarte buni, joacă în Italia, în Serie B. Nici nu mă gândesc să nu-i vedem. Am înțeles că Man a fost accidentat, dar avem nevoie de el.

Chiar și de Munteanu avem nevoie. Eu l-am lăudat și mi-a plăcut foarte mult. Sper să își revină. Îmi place foarte mult acest tip de jucător și aș vrea să dea cât mai multe goluri ca să spere la o convocare", a spus Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu: "Hagi, Răzvan Marin și Drăgușin trebuie să joace la echipele de club"

Răducioiu a atins și un subiect sensibil, acela al internaționalilor care joacă puțin la echipele de club în această perioadă. Atacantul Generației de Aur a dat exemplul din 1994, când și el evolua puțin la Milan, însă a prins lotul pentru Campionatul Mondial.

"E o problemă aici. E o problemă a antrenorului, a staff-ului. Evident, sunt băieți care ne-au calificat prin aportul lor și prin golurile lor. Mă refer la Hagi, la Răzvan Marin, la mai mulți. Evident că au probleme la echipele de club. Mai sunt câteva luni și ar trebui să joace cât mai mult.

Dacă trebuie să mă dau exemplu, într-adevăr, și eu am fost atipic în acel an (n.r - în 1994). Eu eram la Milan și nu eram titular. Am jucat vreo 15 meciuri și am dat 6-7 goluri... eu am mare încredere că ei vor juca mai mult. Sincer, nu știu ce ar fi mai bine să facă selecționerul. Am înțeles că și selecționerul și-a exprimat nemulțumirea legată de faptul că mulți nu joacă.

Nu va fi simplu. Drăgușin nu joacă. Am și spus că o să fie greu pentru el. Răzvan Marin văd că a început să joace, a dat două pase de gol extraordinare. Avem jucători care pot schimba meciul, dar trebuie să joace pentru că ne așteaptă cu European greu", a mai spus Răducioiu.

