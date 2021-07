EXCLUSIV | Valeriu Iftime, declaratii neasteptate despre echipa lui Becali: "Daca as vrea sa se intample ceva, ar fi ca FCSB sa se califice in grupele Conference League!"

FC Botosani si FCSB au remizat 0-0 in primul meci al Ligii 1.

FC Botosani a intalnit-o pe FCSB in primul meci al Ligii 1. Echipa antrenata de Marius Croitoru a reusit sa smulga un egal in fata ros-albastrilor, in ciuda ocaziilor de gol pe care si le-au creat baietii lui Dinu Todoran.

Valeriu Iftime a declarat ca a fost incantat de evolutia lui Eduard Pap si ca acesta are locul asigurat in poarta moldovenilor.

"Pap, pe care l-am criticat in repetate randuri, a fost foarte bun ieri. I-am prelungit si contractul cu un an. Cred ca e primul penalty pe care il apara. Eu nu as vrea ca portarul meu sa fie cel mai bun de pe teren. La meciul trecut cu FCSB, a gresit ca un om dupa betie, dar ieri a fost bun si urmeaza sa fie in cea mai buna forma a lui.

Edi, in acest an, este optiunea noastra numarul 1. Daca va veni un portar la FC Botosani va fi rezerva lui. Asta a decis Marius si eu sunt de acord cu el", a declarat Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Cu toate ca au fost rivali joi, patronul Botosaniului isi doreste ca FCSB sa ajunga in grupele Conference League, alaturi de celelalte echipe romanesti.

"Daca ceva as vrea sa se intample in fotbalul nostru, as vrea ca FCSB sa ajunga in grupele Conference League. Dar inca nu e o echipa sudata. Vreau sa ajunga toate echipele romanesti in cupele europene. Am avut niste emotii la Cluj, m-am bucurat ca la primul gol al Botosaniului, cand a marcat Chipciu. Mi-a zis si lumea: 'Ma, parca nu erai asa clujean'. Avem nevoie de puncte, imaginea fotbalului nostru cu cat este mai buna, cu atat castigam toti din fenomen", a declarat Valeriu Ifime pentru Ora Exacta in Sport, la PRO X.