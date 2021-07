Becali, noi detalii despre revenirea lui Coman: "O sa fie altceva cand va intra!" Care jucator l-a dezamagit cu Botosani 

FCSB a remizat in deplasarea cu FC Botosani, 0-0.

Gigi Becali a vorbit despre remiza de la Botosani, insa a oferit detalii si despre revenirea pe teren a lui Florinel Coman, accidentat in meciul cu Macedonia de Nord. Jucatorul nu a jucat niciunul dintre meciurile de pregatire ale ros-albastrilor, desi s-a antrenat alaturi de echipa. Patronul a dezvaluit ca fotbalistul va reveni pe teren in urmatorul meci, cel mai probabil in Conference League.

"In urmatorul meci va juca 20-30 de minute, e posibil si dupa va intra. Cand va intra Coman, o sa fie altceva. Nu e adevarat, la ora asta, el e mai bine decat inainte, cand era sanatos. Muschiul unde era accidentat e mai bine decat inainte", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Totodata, intrebat despre prestatia lui Olimpiu Morutan, jucator in schimbul caruia spera sa primeasca o suma importanta de bani, finantatorul s-a aratat dezamagit: "Pe mine m-a dezamagit Morutan, adica, bai, daca vrei sa fii fotbalist, pai, paseaza, paseaza, dribleaza cand ai 20-30 de metri. Daca te apuci tu sa driblezi, vrea si celalalt sa dribleze, si altul".