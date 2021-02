Razboiul dintre DDB si Cortacero continua! Ce se intampla cu procesul pentru Dinamo

Procesul dintre fanii lui Dinamo si spanioli si-a consumat un nou episod joi.

Pablo Cortacero si Alex Couto, directorul general, au reclamat faptul ca investitorul spaniol a fost destituit ilegal din functia de presedinte al Consiliului de Administratie pe 27 noiembrie. Conflictul a ajuns in instanta, insa nu s-a rezolvat deocamdata. Tribunalul Bucuresti a amanat pentru o luna verdictul din proces, iar un nou termen a fost stabilit pentru data de 18 martie.

Daca Tribunalul va stabili ca Pablo Cortacero a fost destituit ilegal, spaniolul va reveni la conducerea lui Dinamo, chiar daca nu si-a respectat nicio promisiune. Toate actele semnate de Constantin Eftimescu in calitate de presedinte al CA, inclusiv aducerea lui Marius Nicolae, ultimele transferuri si imprumutul banilor de la DDB, pot fi declarate nule.

Daca DDB va castiga, fanii isi pot continua planul de reconstructie al clubului, iar tot ce s-a decis in ultima vreme va ramane valabil. Suporterii pot strange in continuare bani pentru licenta, iar pana in acest moment, echipa din Stefan cel Mare mai are nevoie de 580.000 de euro.