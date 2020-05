EXCLUSIV sport.ro | BREAKING NEWS: Decizie de ultima ora a lui Niculae in privinta lui Alibec!

Ioan Niculae nu vrea sa renunte prea usor la Alibec.

Dupa ce presa din Polonia a scris despre o oferta de 1,5 milioane de euro a Legiei Varsovia pentru golgeterul Astrei, Niculae da replica. Patronul Astrei spune ca n-a primit o asemenea propunere si ca oricum e mult prea mica fata de pretentiile pe are le are. Niculae vrea sa-l pastreze pe Alibec si sa faca echipa de titlu impreuna.

"Nu am primit oferta asta, stiti ceva ce eu nu stiu. Au fost acum 4-5 luni discutii, m-a sunat cineva de acolo, un agent, dar conditiile erau inacceptabile pentru mine. N-am avut timp sa ma gandesc, sa vad ce cheltuieli am facut cu Denis, cred ca nici nu ne scoatem cheltuielile cu el intr-un milion si jumatate. E un jucator scump, vrem sa luam campionatul cu el. Nu stiu daca joaca din talent, are un antrenor, avem jucatori foarte buni pe fiecare post. Daca vor sa-si arate valoarea si vor sa fie cautati de cluburile straine, trebuie sa joace fotbal", a spus Niculae pentru sport.ro.