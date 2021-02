EXCLUSIV | "Socul plecarii lui este prea puternic!" Care este marea problema a FCSB-ului dupa despartirea de Dennis Man

FCSB a ajuns la 3 infrangeri consecutive, suferite in doar 8 zile.

Ros-albastrii au pierdut meciul cu FC Hermannstadt si risca sa piarda pozitia de lider a clasamentului Ligii 1.

Dorin Goian a comentat in aceasta dimineata la Pro X evolutia celor de la FCSB dupa transferul lui Dennis Man. Fostul fotbalist a remarcat faptul ca baietii lui Toni Petrea nu mai reusesc nici sa isi creeze foarte multe ocazii dupa plecarea 'perlei' lui Becali la Parma, aratand un joc mai degraba lent.

"Se pare ca intr-adevar plecarea lui Man a lasat un gol mare in ceea ce priveste partea ofensiva. Era jucatorul care intra foarte mult in combinatii, era jucatorul care elimina cu usurinta adversari din joc si cred ca o proportie foarte mare din ocaziile FCSB-ului i se datorau lui.

N-am crezut ca socul va fi atat de puternic dupa plecarea lui Man. Problema nu e ca FCSB nu mai marcheaza, problema e ca isi creeaza din ce in ce mai putine ocazii de gol. Vad o echipa fara idei pe faza ofensiva, o echipa care atunci cand ajunge in treimea adversa joaca lent, destul de previzibil, si cand da de o echipa organizata, cumulat cu un teren nu tocmai bun, are probleme si nu reuseste sa ii puna in dificultate", a declarat Dorin Goian la Ora exacta in sport.

FCSB are un singur punct avans in fata celor de la CFR Cluj, care joaca in aceasta seara impotriva celor de la FC Voluntari, avand sansa de a urca pe locul 1.