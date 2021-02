EXCLUSIV | "Aveam pretentii de la el!" Reactia lui Jerry Gane dupa zvonurile potrivit carora fanii ar fi mers in vestiar peste echipa

Dinamo a fost invinsa de Viitorul cu scorul de 5-0, in etapa a 25-a a Ligii 1.

In aceasta dimineata, fostul fotbalist si antrenor, Ion Marin, a declarat ca suporterii ar fi mers in vestiarul lui Dinamo si ar fi inceput sa le dea indicatii jucatorilor, facandu-l praf pe tehnicianul echipei.

Contactat pentru un punct de vedere, Jerry Gane a declarat ca nu s-a inamplat asa ceva si ca suporterii sunt alaturi de echipa, incercand sa o ajute, nicidecum punand o astfel de presiune asupra jucatorilor si a staff-ului.

"Este o aberatie! De unde pana unde apar astfel de zvonuri?! De la domnul Ion Marin aveam pretentii. Vad ca stie el ca au intrat suporterii in vestiar si vad ca este foarte acid. Este o lipsa de respect fata de mine.

Poate sa aiba o parere legata de joc, nu ma deranjeaza, dar daca vine cu astfel de minciuni, sa-i fie rusine! Suporterii ne-au ajutat tot timpul ca echipa sa supravietuiasca, sa o aduca pe linia de plutire, dar niciodata nu au intrat in vestiar. Ne incurajeaza peste tot in tara", a declarat Jerry Gane, in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Gane, OUT de la Dinamo?!



Andrei Gerea a vorbit astazi, la Pro X, despre posibilitatea demiterii lui Gane de la echipa. Membrul DDB a spus ca nu se pune deocamdata problema de asa ceva, suporterii apreciind faptul ca antrenorul a ramas la echipa in cel mai dificil moment.

Fanii iau, insa, in considerare plecarea lui Gane pentru ca echipa are nevoie de un soc, iar tehnicianul este cel care poate fi sacrificat.