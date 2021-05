EXCLUSIV | Reactia lui Cartu dupa aparitia clipului in care a cazut la petrecerea Craiovei! Ce a spus presedintele

Sorin Cartu, presedintele lui CSU Craiova, a cazut in timp ce incerca sa stropeasca pe cineva cu sampanie, iar clipul a ajuns viral pe retele de socializare.

Universitatea Craiova a sarbatorit duminica castigarea Cupei Romaniei, dupa ce a reusit sa o invinga in 120 de minute pe Astra Giurgiu cu scorul de 3-2.

"Era ud pe jos. Se stropise inainte cu sampanie. Am avut in picioare adidasi si am alunecat. Eh, se intampla. Asta este. Eu am probleme si niste probleme. Eu am mai cazut si in palton pe strada, asa in fata oamenilor, de au ramas muti, nu intelegeau ce se intampla. Am un defect la glezna dreapta atunci cand calc cu piciorul drept. Sunt relicve ale accidentarilor, dar la glezna dreapta chiar am o problema grava. Am cazut odata la mall in parcare, a vrut sa cheme lumea salvarea. Am cazut tot asa, am calcat gresit, mai ales ca mai merg si cu mainile in buzunare", s-a amuzat Sorin Cartu, in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport.