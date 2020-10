EXCLUSIV | Raspuns IRONIC al Craiovei dupa acuzatiile lui MM Stoica: "Care fizica, cuantica? Poate asa a invatat pe unde a facut el fizica!"

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 in deplasare la Dinamo, si a obtinut a 7-a victorie consecutiva in Liga 1.

Craiova a castigat in deplasare la Dinamo, multumita golului marcat de Cicaldau din penalty, in minutul 28. Lovitura de la 11 metri a fost obtinuta de Marius Constantin si a fost contestata vehement de dinamovisti.

De asemenea, si Mihai Stoica, managerul FCSB-ului, a avut o postare pe Facebook in care sustinea ca penalty-ul a fost obtinut nergelumentar.

"Sa nu uitam ca noi ne-am dus din atacul pe care il aveam acum o luna, fara 2. Fara Koljic si Mihaila. Titularul pe postul de fundas dreapta, Vladoiu, nu a jucat si am pierdut solutia de U21 din cauza ca a venit infectat de la nationala. Iar la 20 de minute s-a accidentat si Marius Constantin.

Asa ca in timpul jocului am renuntat sa punctam la impresia artistica pentru ca impresie artistica am tot avut in ultimii 2 ani. Craiova facea cele mai mari spectacole, dar punctele ramaneau in partea cealalta.

Pe mine ma surprinde modul in care pun problema. Faultul a fost, infractiunea exista. Dar aud o chestie, ca a fost un 11 metri, dar care nu trebuia dat. Este ceva strigator la cer. Cand e sa se dea, se da si in secunda 30, unde e problema. O infractiune trebuie sa se repete de 3 ori, cum jucam noi in copilarie, la 3 cornere un 11 metri. E un penalty indiscutabil, o tinere categorica.

Argumentul lui Cosmin Contra de aseara m-a facut sa zambesc. Chiar vrea sa devina si ridicol dupa ce pierde meciul? Vrea sa devina si penibil? Zice ca a cazut Constantin tipand, arbitrul a auzit tipatul si a dictat penalty-ul. Daca eram dupa ora 12 noaptea spuneam cand se tipa si ce se intampla atunci. Nu isi apara echipa, nu se apara echipa asa.

Este clar ca nu se pune niciun semn de intrebare pe decizie. E acoperita de regulament", a spus Marcel Popescu, managerul general al Universitatii Craiova, la PRO X.

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, face apel la legile fizicii. Daca esti tras din spate, nu poti sa cazi in fata.

Marcel Popescu ii raspunde lui MM Stoica

Mihai Stoica, managerul FCSB-ului, a spus la faza penalty-ului ca daca Marius Constantin a fost tras, trebuia sa cada pe spate, nu sa se arunce in fata.

"Decat in cutie de carton, legile fizicii la cutia de carton. Care fizica, cuantica? Hai sa lasam. Nu ma provocati sa vorbesc de ceea ce nu-mi face placere. Ceea ce spune, probabil ca a invatat la fizica pe unde o fi facut el fizica. El spune ca daca te trage cazi pe spate, dar daca te tine nu e obligatoriu sa cazi pe spate.

Stii ce se spune in Oltenia? 'Geana stie, cainele moare de drum lung!' Si mai e si o parte a doua a proverbului: 'Hai sa ne vedem de treburile noastre!'

Hai sa fim si rezonabili. Nu ni se da penalty, avem penalty. Arbitrii au inceput sa fie altfel fata de cum erau pana acum.

Toate murdariile astea nu isi au sensul si mai mult arunca o lumina urata pe fotbalul romanesc, si asa aflat intr-o situatie limita. Este greu de acceptat sa uitam ca peste 8 luni de zile, un turneu final in premiera in Romania se va desfasura fara prezenta echipei nationale. Si in toata aceasta realitate trista, mai venim si cu campionatul intern, cu murdariile care nu lipsesc duminica de duminica", a mai spus Marcel Popescu.

Marcel Popescu: "E o problema! Daca trimitem jucatori infectati la nationala primim amenda, dar daca vin infectati nu se intampla nimic"

Universitatea Craiova nu s-a putut baza pe internationalii U21 Stefan Vladoiu si George Cimpanu:

"Echipele lupta cu adversarul, cu acest inamic invisibil care creaza multa probleme, trimitem jucatori pe care ii protejam cat se poate de mult la echipa nationala, sub o somatie normala pe care o face FRF: 'Aveti grija ca daca ii chemam si sunt infectati, suportati consecintele', adica amenda. Reversibila, aceasta conditie nu exista. Am trimis 2 jucatori la U21, au venit amandoi infectati. Acelasi lucru i s-a intamplat lui Gica Hagi, s-a intamplat Botosaniului.

Iata ca apar niste probleme. Pai in momentul in care ma obligi sa joc cu 2 sub U21 si am cei mai buni la echipa nationala, iar de acolo vin infectati, normal ca ma pui in situatii fara iesire, normal ca ma dezechilibrati.

Dupa ce am pierdut titlul la Craiova a fost un moment delicat, care ulterior a fost dublat si de niste momente complicate cu sanatatea jucatorilor. Acum ca am ajuns la 7x3 (n. r. meciuri cu 3 puncte), sper sa ajungem la 10x3", a incheiat Marcel Popescu.