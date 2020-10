EXCLUSIV | Pot sau nu sa joace stelistii pozitivi la ultimul test Covid-19?! Anuntul care rastoarna tot! Ce spune Alexandru Rafila

5 jucatori de la FCSB au fost testati pozitiv cu noul coronavirus la testarea de vineri, 9 octombrie.

Alexandru Rafila, seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, a vorbit despre ceea ce se intampla cu fotbalistii lui Gigi Becali si despre motivele pentru care ei au fost depistati pozitiv din nou, dupa aproximativ doua saptamani de la prima infectare.

Acesta a declarat ca jucatorii nu mai sunt infectiosi si pot sa isi reia activitatile obisnuite.

"Ei au ramas pozitivi, cu siguranta e vorba de persoane care elimina mai mult timp virusul sau fragmente din virus sau celule care fusesera infectate cu virus si nu are niciun fel de relevanta din punct de vedere epidemiologic cu astfel de situatii.

A fost un test negativ dupa care au fost eliminate, sa spunem, niste celule care fusesera distruse. Nu are relevanta, nu inseamna ca mai infecteaza pe altii sau au vreo problema legata de reinsertia in activitatea normala. Ei (n.r. jucatorii de la FCSB) nu mai trebuie sa stea in izolare. Daca ei sunt vindecati dupa boala, nu.

Nu mai ai niciun fel de simptomatologie din punct de vedere al investigatiilor radiologice sau paraclinice. Asta inseamna ca s-au vindecat si asa se considera si de catre centrul de control al bolilor si de catre OMS, ca dupa o perioada de 14 ziile in care devii asimptomatic, pot sa isi reia in mod normal activitatile, indiferent de cum este rezultatul testului care se face", a declarat Rafila, exclusiv pentru www.sport.ro.