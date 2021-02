EXCLUSIV | "Octavian Popescu are nevoie de meciuri in Europa!" Ce dezavantaj important are 'bijuteria' lui Becali fata de Radu Dragusin 

Octavian Popescu si Radu Dragusin sunt doi dintre cei mai in forma tineri fotbalisti romani.

Geraldo Alves a vorbit la Pro X despre cei doi jucatori romani care s-au facut remarcati in acest sezon.

Fostul fotbalist a spus ca avantajul pe care Dragusin il are in fata lui Octavian Popescu este acela de a evolua intr-un campionat mai puternic.

Inainte de a-si forma o parere completa despre 'bijuteria' lui Gigi Becali, Alves a spus ca vrea sa il vada in meciuri cu miza si la echipa nationala.

"Eu cred ca da, Octavian Popescu e un jucator de perspectiva, dar am nevoie sa il vad in meciuri cu mai multa miza, in meciuri din Europa, la nationala, unde exista jucatori de genul asta. Echipele din Romania sunt mai slabe, meciurile sunt mai slabe si nu poti sa-ti dai seama exact de valoarea unui jucator.

Cu 2-3 goluri te lansezi in cariera, in timp ce un fundas are nevoie de constanta si de mai mult timp. Dar cei doi vin din medii diferite. Dragusin e in Italia de mai mult timp. Are avantajul de a fi la o echipa unde la antrenament e o concurenta mare si asta il ajuta sa evolueze mai bine si sa faca fata unei diferente de calitate.

Octavian a jucat doar aici, nu a fost la nationala... Vreau sa il vad in meciurile europene pentru a-mi da seama de valoarea lui", a declarat Geraldo Alves la Ora exacta in sport.