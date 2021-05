Asta ar fi o super-lovitura pentru Dinamo! Fotbalistul care ar putea ajunge la o echipa din Serie A

Dinamovistii pot vinde un fotbalist in italia in aceasta vara.

Tanarul fundas central, Ricardo Grigore, e dorit de Cagliari, echipa la care evolueaza si Razvan Marin, anunta presa din Italia, iar acesta poate sa ajunga in Serie A inaintea jucatorului celor de la FCSB, Olimpiu Morutan.



"Cagliari nu pare interesata sa investeasca acesti bani in Morutan, dar a pus ochii de mai multa vreme pe Ricardo Grigore, un fundas central de picior stang, care poate juca si fundas lateral. El era de mai multa vreme in atentia lui Cagliari si, avand in vedere situatia economica a echipei sale, Dinamo, poate fi o achizitie low cost.



Are 5 meciuri la nationala Romaniei U21 si ar putea costa sub un milion de euro. Mai are de lucrat tehnic si tactic, dar reprezinta o investitie clasica, fara mari riscuri", scriu cei de la https://www.centotrentuno.com/focus/cagliari-con-grigore-si-guarda-ancora-in-romania/.

Jucatorul nu a avut cel mai bun sezon al sau din cariera, fiind mai mult rezerva in finalul stagiunii, asta si dupa ce a fost implicat intr-un scandal extrasportiv. Mai exact, cu doua zile inainte de o partida din campionat, a petrecut alaturi de alti colegi cu ocazia zilei de nastere, nerespectand masurile anti-covid si punand in pericol integritarea coechipierilor care puteau fi infectati la randul lor in cazul cel mai negru.