EXCLUSIV! Ienei, gata de o impacare ISTORICA cu Dinu inaintea derby-ului: "Il invit la mine, o Oradea, la o palinca"

Cei doi fosti mari jucatori si antrenori romani au avut un schimb de replici mai taioase in urma cu 3 luni, iar solutia poate fi una pur romaneasca.

"Eu nu am avut nicio problema cu Dinu, nu am fost certat. El m-a atacat, iar eu l-am lasat, e treaba lui. Nu am avut nici timpul si nici ocazia sa vorbesc cu el. Eu stau la Oradea, el in Bucuresti… Dinu are o chestiune foarte importanta, poate sa explice ce ar trebui sa se faca, dar el nu a facut asta, ce ar trebui sa se faca. El e <caine rosu>, a fost mereu un pic mai agresiv. Eu il accept si il apreciez. Nu am avut absolut nimic cu el, chiar daca el a fost mai dur si mai nedrept. Nu vreau eu sa ma laud, dar echipa Steaua a facut niste performante, avand un antrenor pe banca - Emeric Ienei. A avut niste reprosuri vis-a-vis de Mondialul din 1990, dar atunci, pe loc, nu mi-a spus nimic si ne-am inteles foarte bine. De atlfel, si rezultatele de la acel turneul final au fost destul de bune.

Dinu este necesar fotbalului romanesc, pentru ca este un individ cu un anume idealism. Spune mereu cum ar vrea echipele romanesti sa joace. Trebuie sa mai tina cont ca mai face si el greseli, trebuie sa mai tina cont de problemele actuale. Fotbalul evolueaza sub anumite aspecte sau involueaza sub altele, el a activat intr-o perioada in care fotbalul prezenta alte particularitati, acum exista altele. Il invit la mine, la Oradea, pentru un pahar de palinca, dar nu l-as invita ca sa ma impac cu el. Va spun sincer, noi suntem chiar prieteni. Ne leaga o prietenie, o apreciere corecta a celuilalt. Nu am fost certati", a declarat Ienei pentru Sport.ro.



Ce spusesera Dinu si Ienei

La inceputul lunii august 2018, cu ocazia unui interviu dat la implinirea a 70 de ani, Cornel Dinu nu a vorbit in termeni tocmai laudativi despre antrenorul care a castigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in 1986. "Ienei a fost un antrenor modest, insa avea o tinuta care-i mobiliza cat de cat pe jucatori. Inainte de meciul cu Argentina, din '90, eu am ramas blocat! Ienei a vorbit trei minute! «Baieti, ne facem jocul nostru, luam mingea, o pasam, ne ducem la poarta adversa. Cand o pierdem incercam s-o recuperam. Sunteti jumatate de la Dinamo, jumatate de la Steaua, stiti ce aveti de facut». El nu stia jucatorii, nu stia nimic!", a atacat Dinu.

Raspunsul lui Ienei nu a intarziat: "Nu ma asteptam la asa ceva din partea lui. Insa vreau sa-i transmit ca eu am avut rezultate mai bune decat el ca antrenor! El a fost un bun jucator, l-am laudat mereu pentru carierea sa, dar eu cred ca el a uitat de rezultatele Stelei. Nu am nimic cu Cornel Dinu. Mereu a lansat atacuri catre oamenii de fotbal din tara, catre alti antrenori. Eu eram in relatii foarte bune cu el, nu stiu ce l-a apucat!".

Autor: Gabriel Chirea