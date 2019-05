EXCLUSIV | Breaking news: Sumudica, negocieri de ultima ora cu o echipa din Liga 1! Patronul milionar anunta: "Ma intalnesc cu el sa discutam"

Marius Sumudica vrea sa se intoarca in Turcia, unde a mai pregatit-o pe Kayserispor, insa nu exclude nici revenirea in Romania.

Chiar daca n-a plecat in cele mai bune conditii de la Astra, Sumudica e dorit acum din nou la Giurgiu de patronul Niculae. Sumudica e omul care a adus singurul titlu din istoria Astrei, in 2016. Milionarul Niculae viseaza la o noua echipa europeana. Nu renunta usor la varianta Sumudica, desi e convins ca-i va fi greu sa-l convinga.

"Ma vad cu el peste doua zile si discutam", a spus Niculae pentru www.sport.ro.

Marius Sumudica a preluat-o pe Astra in 2015, iar un sezon mai tarziu a luat titlul in Liga 1. In 2017 a ajuns la Kayserispor, iar vara trecuta a semnat cu Al Shabab din Arabia Saudita.

Sumudica ar vrea la Craiova

Antrenorul a recunoscut discutiile cu Astra, dar spune ca e dificil sa-si imagineze acum noua colaborare cu fosta sa echipa: "Am vorbit cu Astra, sunt in relatii bune cu cei de acolo, e adevarat. Dar e greu ca acum sa ma intorc. In Liga 1 as vrea sa antrenez la Craiova, orasul traieste pentru fotbal. Imi place sa vad ca oamenii investesc emotional in echipa. Vreau sa lucrez intr-un loc in care sa am suporterii alaturi!"