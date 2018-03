"Eu sa premiez adversarii? Niciodata!" Incepe NEBUNIA in lupta pentru titlu! Anuntul de ultima ora al lui Becali

Becali isi face deja calculele pentru titlu.

Patronul Stelei spune ca nu o vede pe Craiova implicata in lupta pentru campionat. Exclude varianta de a le premia pe adversarele CFR-ului.

"Cel mai frumos fotbal e jucat de Craiova in momentul asta. Dar, ati vazut Real Madrid cu PSG? Cand e vorba de putere, e greu! PSG are jucatori valorosi, joaca frumos, dar nu are anvergura sa joace meciuri importante. Asa si pentru Craiova, e mult mai greu. Ei mai au si doua echipe in fata, nu una! Cu CFR e altceva. Primul pas gresit, si pentru noi, si pentru ceilalti, adio titlu.

CFR are in prima etapa cu Poli Iasi, ca sa nu joace in ultima sau penultima returul cu ei. Poli Iasi nu e Hagi. Lui Hagi poti sa-i dai si luna de pe cer ca se bate pana la capat pentru tot. Iasiul n-are nici salarii, nimic. Ce prima sa aiba la meciul cu CFR? Poate le da Craiova, poate Astra, poate Viitorul. Eu nu! Niciodata eu!", a spus Becali la Digisport.