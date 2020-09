Este sau nu adevaratul antrenor al FCSB-ului?! "Tot timpul a fost!" MM Stoica da din casa! Rolul esential pe care Pintilii il are la echipa

Mihai Pintilii a fost pe banca FCSB-ului la ultimele doua partide, dupa ce Toni Petrea a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Mihai Pintilii a insistat ca nu este antrenorul principal si este doar un delegat al echipei din cauza situatiei create.

Mai mult, Pintilii a spus ca nu a avut niciun rol in alcatuirea echipei de start a ros-albastrilor si schimbarile din teren nu au fost facute de el.

Mihai Stoica este de alta parere si spune ca Pintilii a fost antrenorul echipei intotdeauna. Rolul de lider care il caracterizeaza il fac potrivit pentru acest post si spune ca relatia pe care o are cu jucatorii este una speciala:

"Si cat a fost secund, si cand era in teren si se intampla sa fie inlocuit din pricina accidentarilor si ramanea pe banca, Pintilii tot timpul a fost antrenor la echipa asta, chiar si cand juca. Din clipa in care a ajuns la noi, in 2012. Pentru ca asta e constructia lui, e lider innascut, toata lumea l-a respectat si l-a ascultat. Nu cred ca a existat vreun jucator care sa ii raspunda vreodata lui Pintilii nici cand era jucator.

Ati vazut manifestarea lui Man cand a marcat, in bratele cui s-a dus, iar Denis nu este un om care sa se exteriorizeze, e un tip introvertit, va dati seama cam ce legatura este intre ei. Pinti e exact ce avem noi nevoie la ora asta, d-aia am si insistat ca el sa ramana in club, nici nu conta pozitia pe care si-o alegea, conta sa fie cu noi", a spus Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.