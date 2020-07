“ESTE O TAMPENIE”! Florin Prunea ataca dur regula U21 si sare in apararea lui Adrian Mihalcea

Antrenorul lui Dinamo l-a schimbat pe Valentin Borcea cu Vali Lazar dupa doua minute.

Regula U21 continua sa starneasca discutii si controverse in fotbalul romanesc, iar ultima gaselnita a antrenorilor a provocat revolta celor care sustin promovarea tinerilor. Urmand modelul lui Dan Petrescu, antrenorul care l-a inlocuit pe tanarul Fica dupa doar 39 de secunde de joc, Mihalcea l-a scos pe tanarul Borcea din teren dupa 76 de secunde. Suficient pentru a nu incalca regula, dar si pentru a atrage mania fanilor si a analistilor.

Un aliat al lui Mihalcea se dovedeste a fi Florin Prunea, aprig contestatar al regulii impuse de FRF. “Regula aceasta este o tampenie, nu e bataie de joc. Ea e facuta doar pentru a arata ca facem si noi ceva, dar duce la situatii de genul asta. Mihalcea a vorbit cu copilul care stia, a inteles. Nu cred ca e vreo problema. Regula n-ar trebui impusa, pentru ca nu cred ca exista vreun conducator care sa nu vrea tineri in teren, dar lucrurile nu trebuie facute cu forta”, a spus Prunea pentru Prosport.

Fostul portar a avut, in schimb, cuvinte de lauda pentru Academica Clinceni, dar si pentru Catalin Straton, eroul lui Dinamo din meciul de duminica: “Mi-e frica de orice partida, avand in vedere situatia de la Dinamo. Meciurile din play-out sunt foarte grele, esti mereu cu sabia deasupra capului. Ce face Poenaru la Cliceni este extraordinar, pentru ca a creat o familie si are sanse bune sa se salveze, desi nu ma asteptam. Straton a fost excelent ieri, a aparat bine si in afara celor doua penalty-uri. Loviturile au fost executate bine, insa lui i-au iesit foarte bine pasii si astfel a reusit sa le apere”.