„Aș fi putut fi idol acolo!” Eric de Olivera a dezvăluit care este marele său regret la final de carieră

Eric a îmbrăcat tricoul mai multor echipe din Liga 1, precum Gaz Metan, Pandurii, Viitorul sau Voluntari, însă mijlocașul ofensiv și-ar fi dorit să evolueze în tricoul Rapidului sau al lui Dinamo.

Mijlocașul ofensiv a sosit în România, la Gaz Metan Mediaș, acolo unde și-a făcut un nume în fotbalul românesc.

Evoluțiile bune în tricoul lui Mediaș l-au adus în atenția lui Dinamo, care a dorit la un moment dat să-l transfere, însă mutarea a picat din mai multe motive.

„Din păcate, am o problemă la picior. O arteră s-a înfundat. Nici la plimbare nu pot să mă plimb prea mult. Sunt dureri mari, îmi amorţeşte piciorul. Aştept să merg în Brazilia, în decembrie, să vorbesc şi cu doctorii de acolo.

Cred că la Dinamo puteam să fiu idol acolo, pentru că nu aveau brazilieni. Apoi am cunoscut şi echipa Rapidului şi m-am îndrăgostit de galeria lor. Asta era dorinţa mea, să joc pentru Dinamo sau Rapid. Din păcate, nu s-a realizat. Ar fi păcat să stea recordul meu de goluri cum a stat Demollari, 20 de ani.

Eric: „Aştept în curând să fie doborât acest record!”

Aştept în curând să fie doborât acest record. Bine, sper să nu fie prea curând, măcar să mă mai bucur câţiva ani. Am făcut prima intervenţie, după o lună nu am simţit nimic. Când am început pregătirea cu Mediaş, după 3 zile iar am simţit durere.

Mi s-a spus că a fost zdrobită artera şi că trebuie să mă operez din nou, iar dacă mă operez din nou nu mai pot juca fotbal deloc. Am crezut că e mai bine să mai iau o părere de la alt doctor. Am găsit un medic la Cluj, el mi-a dat un tratament agresiv cu anticoagulant. Începe să îmi fie bine, dar aştept să văd ce se întâmplă.

Sunt dispus să risc pentru a juca alături de copiii mei. Ceea ce nu pot face acum. Fotbal nu iau în calcul să mai joc, dar eu cred că aş merita mai mult, câteva minute să mă retrag, să îmi iau la revedere de la fotbal. Nu am vrut eu să îi spun nu fotbalului”, a declarat Eric de Oliveira, potrivit as.ro.

Eric de Olivera, cel mai bun marcator străin din Liga 1

Brazilianul a devenit cel mai bun marcator străin din România în februarie 2020, atunci când l-a depășit pe Wesley Lopes.

Eric marca din penalty în partida Voluntari - Hermannstadt și îl depășea în topul celor mai buni marcatori străini din Liga 1 pe Wesley, fostul atacant al celor de la FC Vasuli și Poli Iași, care avea 64 de reușite.