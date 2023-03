„M-am săturat!” Reacție dură a unui fost stelist în coflictul dintre CSA Steaua și FCSB

Fundașul stânga a jucat la FCSB în perioada când echipa se numea Steaua, însă pierderea dreptului de către clubul lui Gigi Becali de a mai folosi acest nume nu îi pare atât de importantă.

Marin, care a făcut parte din echipa ce a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, consideră că, din punct de vedere sportiv, Steaua este echipa din Liga 1.

Petre Marin a punctat că nu poate să îi ia nimeni ceea ce a trăit și ceea ce a realizat pentru fotbalul românesc și pentru Steaua, precizând că pentru el este o singură Steaua. În același timp, el a menționat că nu toți foștii săi colegi sunt de aceeași părere cu el. Daniel Oprița, George Ogăraru și Gabriel Boștină lucrează acum pentru clubul Armatei, însă Marin spune că nu are nicio problemă cu ei și că își păstrează relațiile de prietenie cu aceștia.

„M-am săturat de acest subiect. Am mai spus-o, mie nu poate să îmi ia nimeni ce am trăit, ce am simțit pe acesl teren, milioanele de suporteri care ne-au susținut și ce am realizat pentru fotbalul românesc și pentru Steaua. La mine pe contract scria Fotbal Club Steaua București. Mie îmi pare rău pentru suporteri, Steaua avea cei mai mulți, la un moment dat parcă erau 7-8 milioane. Acum s-au divizat, unii au rămas cu CSA Steaua, alții au mers cu FCSB. Asta este durerea, au ajuns oameni să se certe pentru aceste lucruri. Părerea mea este că, din punct de vedere sportiv, Steaua este echipa din Liga 1. Eu nu știu ca Steaua să fi retrogradat, să se fi desființat, eu știu că a continuat. În rest nu am ce să comentez din punctul de vedere al verdictelor.

Mă repet, ce am trăit eu ca jucător pentru Steaua nu poate să îmi ia nimeni. Chiar dacă unii spun că nu era Steaua adevărată, pentru mine este o singură Stea.

Nu sunt supărat cu Oprița, cu Boștină, cu Ogăraru. Noi avem și grupul nostru pe Whatssap, vorbim mult, ne întâlnim. Nu avem ce să ne reproșăm, noi chiar am fost o familie în acel grup. Așa am ajuns și „Eurofantasticii”, cum ne denumea nimeni, de am ajuns în semifinalele unei cupe europene. Este cea mai mare performanță după Revoluție și, din păcate, va mai rămâne, deși aș vrea să fie depășită.

Mai sunt unele șicane, glume, dar nu există discuții serioase, fiecare este liber să susțină pe cine vrea. Eu știu că am făcut ceva pentru culorile alea și tricoul ăla pentru care muream pe stadion”, a spus Petre Marin, potrivit Playsport.

FCSB, victorie de etapă în fața CSA Steaua

FCSB a ombținut o victorie de etapă în fața clubului Armatei, după ce ÎCCJ a hotărât, la cererea avocațiolor vicecampioanei să trimită spre rejudecare dosarul în care cele două cluburi se luptă pentru palmares.

„Admite recursul declarat de pârâta Fotbal Club FCSB SA (fostă Fotbal Club Steaua Bucureşti SA) împotriva încheierii din 10 mai 2021 şi a deciziei nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Admite recursul declarat de intervenienta Asociaţia Salvaţi Steaua împotriva deciziei civile nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Casează încheierea şi decizia recurate şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.