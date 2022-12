El este pariul lui Gabi Balint! Fotbalistul care l-a impresionat pe fostul stelist după două apariții în Superliga

Adrian Mazilu (17 ani), atacantul de bandă dreapta al Farului Constanța, a jucat doar trei meciuri în acesta sezon (două în Superliga și unul în Cupă), însă l-a impresionat pe Gabi Balint.

Fostul stelist a evidențiat calitățile jucătorului de la Farul pe care îl vede făcând pasul catre fotbalul mare din Europa în viitor.

Gabi Balint, impresionat de Mazilu

„Cred că Ianis Hagi poate ajunge la un nivel mai bun, dacă nu se accidenta putea ajunge la un alt nivel, sunt sigur că va ajunge în Premier League sau de ce nu în Spania. Mi-a plăcut că Drăguș și-a revenit, eu cred în el că va ajunge mai sus.

Vă mai spun un jucător bun, e vorba despre Mazilu, de la Farul, de 18 ani, are niște calități incredibile și are potențial să ajungă mai departe. Ăsta e un jucător care va ajunge, are calități de tipul acesta”, a spus Gabi Balint, pentru Digisport.

Mazilu a făcut pasul către prima echipă a Farului în iulie 2022, și a îmbrăcat de trei ori tricoul echipei lui Gică Hagi.

Fotbalistul de 17 ani, cotat la 100.000 de euro de transfermarkt.com, a marcat primul său gol la seniori în victoria obținută de Farul contra Rapidului, scor 2-0, în grupele Cupei României.