El ar trebui sa fie sperietoare pentru Gnohere? Cifre INGROZITOARE pentru Rusescu: nu a mai jucat un meci oficial de 1 an si 2 luni si n-a mai dat un gol in campionat de 2 ani

Raul Rusescu a revenit la FCSB. Pentru a treia oara.



Raul Rusescu, in varsta de 30 de ani, a semnat luni un contract valabil pe doua sezoane cu FCSB si va avea un salariu de 25.000 de euro pe luna.

FCSB a cautat toata vara un atacant dupa ce a devenit cat se poate de clara despartirea de Alibec, insa ros-albastrii au fost refuzati pe rand de Omrani, Nemec sau Cristian Lopez. Intrat in criza de timp, Gigi Becali a ales sa-l readuca pe Raul Rusescu.

Varful care ar trebui sa puna presiune pe Gnohere si sa reprezinte o concurenta serioasa pentru atacantul francez traverseaza insa cea mai slaba forma a carierei. Rusescu nu a mai jucat un meci oficial de un an si doua luni, ultima partida oficiala fiind pe 3 iunie 2017 intr-un Besiktas - Osmanlispor 4-0. De asemenea, Rusescu nu a mai marcat un gol de mai bine de un an si jumatate, mai exact dintr-un meci de Cupa Turciei disputat pe 25 ianuarie 2017. Intr-un meci de campionat nu a mai inscris de 2 ani si nu a mai marcat in doua doua meciuri consecutive de doi ani si jumatate.

Raul Rusescu este la a treia experienta la FCSB. A venit prima data in 2011 de la Unirea Urziceni, iar al doilea "mandat" a fost in sezonul 2014-2015 cand a venit sub forma de imprumut de la Sevilla. Ultimul meci jucat de Rusescu pentru FCSB a fost pe 3 mai 2015, in finala Cupei Romaniei cu U Cluj, partida disputata in urma cu 3 ani si 3 luni.