Edi Iordănescu, mesaj ferm înaintea „dublei” cu Israel și Elveția: „O vom face!”

„Tricolorii” sunt la mâna lor, cu șase puncte în ultimele două meciuri calificarea la turneul final este asigurată, însă acest lucru nu va fi ușor, așa cum o recunoaște și selecționerul Edi Iordănescu într-un mesaj transmis românilor prin intermediul site-ului Federației.

Edi Iordănescu a enumerat principalele „valori” care au adus România la un pas de calificarea la Euro și s-a declarat încrezător că „tricolorii” vor obține calificarea la turneul final.

„Avem nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru și de calm. Pentru că lucrurile foarte bune pe care le-am construit ca echipă în această campanie și poziția pe care ne-am câștigat-o în grupă sunt convins că ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul, calificarea la EURO 2024.

Fără vreo secundă de teamă, dar înțelegând deplin responsabilitatea pe care o avem, individual și ca echipă, trebuie să oferim cu maturitate și luciditate cea mai bună versiune a noastră. Și o vom face. Așa vom încununa parcursul fără înfrângere cu sărbătoarea pe care o așteaptă toți românii!

Știm deja valorile importante care ne-au adus în acest punct fericit: unitatea grupului, spiritul de sacrificiu și lupta totală, necontenită. Potențialul jucătorilor noștri în care, am spus de la bun început, am repetat și o voi face mereu, am o încredere desăvârșită, s-a consolidat. Iar acum, e momentul să devină o certitudine.

Dincolo de pregătirea noastră, de analiza adversarului sau de tactică, astfel de provocări se câștigă cu inima și cu mintea limpede.

Fiți convinși că vom da totul în fiecare clipă, ca până acum! Și că inimile românilor de pretutindeni ne vor întări și mai mult!

Cu entuziasm și încredere”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu, transmis prin intermediul site-ului oficial al FRF.

Lotul convocat de Edward Iordănescu

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI

Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Rezultatele și ultimele meciuri din Grupa I

25 martie: Belarus – Elveția 0-5 (Steffen 4, 17, 29, Xhaka 62, Amdouni 65), Andorra – ROMÂNIA 0-2 (Man 35, Alibec 50), Israel – Kosovo 1-1 (D. Peretz 56 / Dasa 36-autogol)

28 martie: ROMÂNIA – Belarus 2-1 (Stanciu 17, Burcă 19 / Morozov 86), Kosovo – Andorra 1-1 (Zhegrova 59 / Rosas 61), Elveția – Israel 3-0 (Vargas 39, Amdouni 48, Widmer 52)

16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA 0-0, Belarus – Israel 1-2 (Ebong 16 / Weissman 85-pen., Gloukh 90+2), Andorra – Elveția 1-2 (M. Vieira 67 / Freuler 7, Amdouni 32)

19 iunie: Elveția – ROMÂNIA 2-2 (Amdouni 28, 41 / Mihăilă 89, 90+2), Belarus – Kosovo 2-1 (Morozov 73, Ebong 75 / Muriqi 87-pen.), Israel – Andorra 2-1 (Shlomo 42, Solomon 61 / Rosas 52)

9 septembrie: Andorra – Belarus 0-0, ROMÂNIA – Israel 1-1 (Alibec 27 / Gloukh 53), Kosovo – Elveția 2-2 (Muriqi 65, 90+4 / Freuler 14, A. Rrahmani 79-autogol)

12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo 2-0 (Stanciu 83, Mihăilă 90+3), Israel – Belarus 1-0 (Kanichowsky 90+3), Elveția – Andorra 3-0 (Itten 49, Xhaka 84, Shaqiri 90+3-pen.)

12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA 0-0, Andorra – Kosovo 0-3 (Rashica 26, 71, Zeqiri 83)

15 octombrie: Elveția – Belarus 3-3 (Shaqiri 28, Akanji 89, Amdouni 90 / Ebong 61, Polyakov 69, Antilevski 84), ROMÂNIA – Andorra 4-0 (Stanciu 23, Hagi 28, R. Marin 44-pen., Coman 50)

12 noiembrie: Kosovo – Israel (21:45)

15 noiembrie: Israel – Elveția (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)