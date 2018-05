Becali si joaca pe PlayStation din timpul meciurilor! Dezvaluiri incredibile din loja: un jucator a stat langa el si a povestit ce se intampla

Viata cu Becali patron nu e cea mai usoara din lume.

Au simtit-o jucatorii si antrenorii care au trecut pe la FCSB in ultimii 15 ani, de cand Becali conduce clubul.

Florin Gardos povesteste ce experienta a trait in loja patronului, intr-un meci in care n-a prins lotul.



"Am avut cateva episoade... La inceput nu stiam, nu constientizam. Ulterior, au fost niste episoade care m-au deranjat, in momentul in care am aflat ca patronul intervine. M-am simtit ca la PlayStation, ca vine patronul si pune jucatorii cum vrea el. A fost doar un episod, nu vreau sa spun cine era antrenor. Nu am fost in lot si am stat in tribuna, cu patronul. Am avut ocazia sa vad cum se petrec lucrurile acolo si am fost dezamagit. Cred ca Dica se astepta intr-un fel sa aiba problema asta si sunt convins ca nu i-a fost usor deloc in acest sezon.

Dar e un pas important pentru orice antrenor sa fie la Steaua. E acolo, in CV! Am incercat sa nu mai pun la suflet cand sunt pe banca, cand nu joc, pentru ca pana la urma nu aveam ce sa fac mai mult. Treaba antrenorului, in primul rand, e sa-l convinga pe patron ca un jucator merita sa joace", a spus Gardos la Telekom Sport.