"E o expresie dura, nu as vrea sa zic eu!" De ce a ratat FCSB titlul si in acest sezon: greseala URIASA pe care a facut-o Gigi Becali

FCSB a terminat sezonul pe locul 2 si a ratat titlul. Pentru al treilea an consecutiv.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Mirel Radoi, fost antrenor al echipei, stie care a fost principala greseala care a dus la ratarea obiectivului. Presiunea care oamenii din conducere au pus-o suplimentar pe umerii lui Dica si-a spus cuvantul in cele din urma.

Desi a evitat sa dea nume, referirea lui Radoi a fost clara. Gigi Becali e principalul vinovat pentru ratarea titlului lasa de inteles Radoi.

"De cele mai multe ori s-au creat scandaluri care au venit din interiorul clubului. Pe langa aceasta presiune pe care o da Steaua, indiferent de patron, de antrenor sau de manangement, clubul iti da o presiune. Celelalte care au venit suplimentare au venit din interiorul clubului. E o expresie dura (n.red. "s-au sapat singuri"), nu as vrea sa o pronunt eu, dar cred ca acesta este marele dezavantaj", a declarat Radoi, conform DigiSport.

Radoi este de parere ca in ciuda faptului ca a ratat obiectivul principal, Dica ar trebui lasat sa continue: "E nevoie de continuitate!".



"Chiar daca locul doi la Steaua este un esec, eu cred ca el ar trebui sa continue. Pentru performanta este nevoie de continuitate. Acesta este criteriul numarul unu. Daca va veni alt antrenor, el va veni cu alta filosofie, cu un numar de jucatori schimbati. Dica ar trebui sa continue munca inceputa in acest sezon si evident sa se califice in grupele Europa League", a mai precizat fostul capitan al Stelei.