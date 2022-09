Portarul cu șapte titluri de campion în campionatul din România semnase cu oltenii, așa cum SPORT.RO a aflat, însă din urmă cu două săptămâni.

Bogdan Stelea, fost mare internațional român, cu 91 de meciuri în naționala României, crede că Arlauskis va fi un plus pentru olteni, însă această mutare nu le va garanta și titlul în acest sezon.

Arlauskis mai poate apăra 5-6 ani, crede Stelea

„Arlauskis e un portar foarte bun. Nu știu ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă. E un plus pentru ei. Îl transferă că are șapte titluri în România pentru experiența pe care o are, dar asta nu garantează că o să câștige titlul Craiova dacă-l transfera pe Arlauskis.

E un jucător important în ultimii ani din campionatul nostru, asta e cert. Nu știu ce e cu el cum a apărat și ce a făcut în ultima perioadă.

Nu, nu. De ce să fie ciorbă reîncălzită? Nu, nu sub nicio formă.

Joacă încă 5-6 ani fără niciun fel de problemă. Din punct de vedere fizic știu cum e și sunt convins că poate să fie bine”, a spus Bogdan Stelea pentru SPORT.RO.

Portarul lituanian era liber de contract încă din toamă anului 2021, când s-a despărțit de CFR Cluj.

„Arla”, de șapte ori campion al României

Arlauskis a câștigat de șapte ori titlul în Superliga, odată cu Unirea Urziceni (08/09) și FCSB (14/15) și de cinci ori cu CFR Cluj (17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22). Lituanianul a mai obținut două Supercupe cu ardelenii (18/19, 20/21), o cupă a ligii cu roș-albaștrii (14/15) și Cupa României în același sezon.

Portarul de 34 de ani a bifat cele mai multe apariții la CFR, 125, unde a închis poarta în 67 de meciuri și a încasat doar 80 de goluri. Pe lângă formația din Gruia, respectiv trupele românești, "Arla" a mai jucat la Mastis, Siauliai, Rubin Kazan, Watford, Espanyol și Al-Shabab.