Burca, mesaj pentru echipa lui Becali dupa ce a luat titlul: "Asteptam garda de onoare!" Fundasul vrea suporteri in tribune in ultima etapa

Ardelenii au castigat titlul in acesta seara, insa vor primi trofeul abia la ultimul meci din campionat, cand vor intalni FCSB, pe teren propriu.

Decizia LPF de a nu mai decerna trofeul in aceasta seara a fost pe placul lui Andrei Burca. Fotbalistul CFR-ului dorind sa sarbatoreasca titlul alaturi de suporteri.

Fotbalistul din defensiva CFR-ului a mai sustinut ca se asteapta ca la meciul cu FCSB sa aiba parte de o garda de onoare. Ramane de vazut insa daca "ros-albastrii" ii vor satisface aceasta dorinta.

"Momentan nu realizez performanta pe care am reusit-o, deoarece a fost un campionat dificil. Ne bucuram de acest moment, dar ne asteapta un meci la FCSB si apoi trebuie sa pregatim campionatul viitor.

Nu este nicio problema (n.r. - ca nu au primit trofeul in aceasta seara). Vrem sa ridicam trofeul acasa, in fata suporterilor. Sper sa se rezolve cat mai repede cu protocoalele, pentru ca am avut timp un an si ceva sa ne pregatim... vad ca prin alte tari au dat drumul la suporteri si la noi nu s-a realizat inca acest lucru.

In plus, asteptam si noi o garda de onoare, pentru ca asa este normal, nu?", a declarat Andrei Burca la finalul meiciului de la Botosani.

Garda de onoare reprezinta acel moment cand adversarii se pozitioneaza pe doua randuri la iesirea de pe tunelurile ce duc la vestiare si ii aplauda pe campioni in timp ce acestia isi fac intrarea pe teren.