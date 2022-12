Omul cu banii de la gruparea olteană spune că Rădoi a vrut să demisioneze după meciul cu Petrolul, câștigat de Universitatea cu 2-1 pe 15 octombrie. Rotaru a reușit atunci să-l facă pe antrenor să se răzgândească.

Mihai Rotaru: ”A venit și a zis că vrea să închidem colaborarea”

„Este exclus, nu l-am împins spre demisia. A venit după meciul cu Petrolul și a zis că vrea să închidem colaborarea. Dacă voiam să o închidem, închideam de acum două luni de zile, dar i-am spus 'Nu, Mirel, dacă sunt probleme le rezolvăm'. E o nebunie să schimbi antrenorul.

Toată lumea spune că patronii sunt nebuni, schimbă antrenorul, își fac plăcerea asta. Nu este adevărat, e o stare de disconfort fantastică atunci când tu schimbi filosofia unei echipe. Până astăzi te-ai întâlnit în fiecare dimineață în sufrageria ta cu o persoană și acum te întâlnești cu alta. Trebuie să discuți, trebuie să îl înțelegi, să te înțeleagă.

Este extrem de frustrant să schimbi antrenorul. Am încercat să îi creez toate condițiile, am spus și acum câteva zile, pentru a fi confortabil, când a avut acea ieșire și a trimis patru jucători în afara lotului, a doua zi era botezul copilului lui Markovic, team manager-ul era naș, eram invitat, făcusem pregătirile. Am evitat să mă duc tocmai ca să nu se perceapă că Mirel pedepsește jucătorii, iar patronul se duce și stă la șpriț cu el, între ghilimele.

Am evitat să discutăm cu jucătorii, tot a fost staff în staff, absolut toate deciziile. Aflu acum cu surprindere că ei nu știau că ne trebuie egal la meciul cu FC Argeș. E rușinos dacă s-a întâmplat așa ceva. ”, a spus Mihai Rotaru, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA.

Mirel Rădoi a rezistat aproape patru luni pe banca Universității Craiova, timp în care a bifat 21 de meciuri. Zece s-au terminat cu victoria oltenilor, cinci s-au încheiat la egalitate și șase au fost înfrângeri.

„Dacă așteptam până în decembrie, nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Și eu, și echipa, și clubul. Îmi pare rău n-am reușit să ne calificăm în Cupă.

Lucrurile care se produc din interior... pentru mine este o problemă mare. Dacă cei din conducere se cred antrenori înaintea mea și fac analize, îi las pe dânșii să conducă", a spus Mirel Rădoi, după meciul de Cupă FC Argeș - Universitatea Craiova.