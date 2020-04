"E complicata treaba! Sper sa luam licenta!" Ce spun jucatorii lui Dinamo despre situatia de la club

Ricardo Grigore a declarat ca situatia de la Dinamo este una complicata si spera ca situatia sa se rezolve repede.

Ricardo Grigore, fundasul central al lui Dinamo, se afla in autoizolare la munte, alaturi de colegul sau Robert Moldoveanu.

Cei doi se antreneaza impreuna si respecta cu strictete sfaturile primite de la antrenorul Adrian Mihalcea. "Ne antrenam in casa si in curte. Nu vreau sa riscam. Mihalcea ne suna saptamanal si ne trimite cate un program de antrenament", a declarat Grigore pentru DigiSport.

Jucatorul a vorbit si de situatia foarte delicata in care se afla Dinamo, care se afla in pericol de a nu lua licenta: "Incercam sa nu ne gandim prea mult la acest lucru, dar ne afecteaza aceste zvonuri. Doar cineva potent financiar poate salva Dinamo. Nu imi pot imagina Dinamo in ligile inferioare. Nu e de joaca, deoarece au mai ramas cateva saptamani pana la licenta. Sper ca vom primi si salariile, dar in primul rand sper sa luam licenta. E mai complicata treaba deoarece nu sunt bani si de licenta si de salarii."

Situatia de la clubul din "Stefan cel Mare" este una delicata. Alb-rosii au fost ajutati si de fani in trecut, atunci cand s-au strans bani pentru a tine clubul in picioare. "Fanii dinamovisti au strans multi bani pentru a salva clubul, e greu sa mai stranga inca o data", a mai declarat Ricardo Grigore.