Dragomir arunca cu sageti catre Gigi Becali: "Eu cred ca l-a lovit Dumnezeu pentru momentele in care a fost fals"

Fostul sef de la LPF a vorbit despre finantatorul de la FCSB.

Dragomir crede ca Gigi Becali nu a mai reusit sa castige Liga 1, deoarece nu a fost corect si l-a pedepsit Dumnezeu pentru asta.

Chiar daca a declarat ca Becali nu a fost un om corect, Dragomir a recunoscut ca latifundiarul din Pipera a facut lucruri bune pentru fotbalul romanesc si ca a fost destul de inteligent ca sa faca sute de milioane de euro.

"Incorectitudinea lui Gigi l-a adus aici. Eu cred ca l-a lovit Dumnezeu pentru momentele in care a fost fals. De asta i-a dat Dumnezeu toate astea. A fost fals si impotriva mea. Eu mi-as dori ca in Liga 1 sa mai fie 5-6 patroni ca Gigi Becali. Trebuie sa vedem si lucrurile bune. El a facut si lucruri bune in fotbal. El a luat pamanturi mai mult gratis pentru ca a avut noroc si minte. Le-a vandut de 400 de ori mai scumpe. FCSB e jucaria lui. Nu e corect cum zice el… sclavul e sclav, iar cel cu noroc trebuie sa faca burta mare. Mi-as dori incă 4-5 patroni ca Gigi Becali.

El i-a umilit pe Basescu, Vadim si Paunescu… Dar si el a fost umilit de mulți, inclusiv de jucatori. A gresit din punct de vedere al marketingului. Eu nu l-as fi dat afara pe Duckadam. In locul lui l-as fi adus inapoi. El a fost rezervat. Eu cred ca ii scoteam si de acum 150 de ani lucruri. Duckadam mi-a placut. Are minte. Nu s-a luat in gura cu asta", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

