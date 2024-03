Florin Manea, gata să ducă încă un român în Premier League: "Poate să fie West Ham sau Crystal Palace"

Florin Manea spune că lucrează la transferul lui Denis Drăguș (24 de ani), atacantul lui Gaziantep împrumutat de la Standard Liege. Impresarul susține că a purtat deja discuții cu anumite persoane interesate de internaționalul român, iar un transfer s-ar putea realiza în vară, după Campionatul European.

Florin Manea: "Vreau să îl duc pe Denis Drăguș în Premier League"

Manea spune că și-ar dori să îl transfere pe Denis Drăguș în Premier League și indică West Ham și Crystal Palace drept exemple de echipe la care ar putea ajunge atacantul cu 12 goluri în acest sezon.

"Încă nu (n.r - nu a semnat cu Drăguș), dar vorbesc cu Denis, mi-e prieten bun. Eu aș vrea să îl duc în Anglia. Eu zic că are valoare de Premier League. Acum nu vorbim de primele șase echipe, dar poate să fie un West Ham, un Crystal Palace.



Eu așa cred și deja am avut câteva discuții despre el. Nu în particular cu o echipă, ci în general. El a fost aproape de Stoke City înainte de a merge la Gaziantep. La modul cum el se pregătește acum și cum joacă, eu cred că are o șansă. E un jucător care mie îmi place foarte mult, unu la unu destabilizează, a început să și marcheze. E vorba de valoare, dar trebuie să ai și un pic de șansă.

Campionatul European e decisiv pentru el. Dacă joacă bine la European, da, șansele sunt mari să meargă în Premier League", a spus Florin Manea, la Fanatik.

Denis Drăguș a fost împrumutat de Gaziantep în septembrie, după numirea lui Marius Șumudică în funcția de antrenor. Atacantul care aparține de Standard Liege traversează cel mai bun sezon din carieră din punct de vedere al golurilor - 12 în 32 de meciuri.

Crescut la FC Viitorul, Drăguș a fost vândut de Gică Hagi la Standard Liege în 2019, pentru 1,8 milioane de euro. Atacantul a mai fost împrumutat la Crotone și Genoa, însă se află în continuare sub contract cu formația belgiană, până în iunie 2025.